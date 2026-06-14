أزمة جديدة في منتخب إنجلترا.. والبطل "طاهي الفريق"

تستمر سلسلة الأحداث الغريبة والمفارقات الطريفة في ملاحقة معسكر المنتخب الإنجليزي في الولايات المتحدة؛ فبعد حادثة سرقة المعدات والأحذية، جاء الدور هذه المرة على "مطبخ" الأسود الثلاثة ليتسبب في أزمة إدارية وتنظيمية غير متوقعة قبل انطلاق المعترك المونديالي.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن تعرض بعثة "الأسود الثلاثة" لحادثة طريفة ومربكة، تمثلت في منع طاهي الفريق الخاص من ركوب القطار المتجه من "ويست بالم بيتش" إلى "أورلاندو"، بسبب حيازته لـ "سكاكين الطبخ" الخاصة به.

وتسببت أدوات الطاهي المحترفة في إطلاق صافرات إنذار أجهزة الكشف عن المعادن في محطة قطارات شركة "برايتلاين" (Brightline)، والتي تطبق لوائح أمنية صارمة تحظر تماما حمل أي أدوات حادة أو أسلحة، مما أجبر الطاهي على ترك أدوات عمله خلفه للحاق بالبعثة قبل المباراة الودية التي فاز فيها الفريق على كوستاريكا بثلاثية نظيفة.

من فلوريدا إلى كانساس.. قطار الأزمات لا يتوقف

ولم تكن واقعة "السكاكين" هي الأولى في سجل المتاعب الإنجليزية هذا الأسبوع، إذ سبقتها حادثة سرقة غامضة لشاحنة النقل التي كانت تنقل معدات الفريق من معسكر فلوريدا إلى المقر الرسمي للإقامة في "كانساس سيتي"، حيث استولى اللصوص على أحذية اللاعبين، كرات كأس العالم، ومعدات التدريب الخاصة بالمنتخب.