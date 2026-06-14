مفاجآت المونديال.. منتخبات آسيا تقلب الطاولة على عمالقة أوروبا

يبدو أن مفاجآت كأس العالم لكرة القدم بدأت مع انطلاقة أولى جولاته، حيث أعلنت منتخبات آسيا عن نفسها أمام منتخبات "القارة العجوز" في مشهد ينبئ بالعديد من المفاجآت في المونديال التاريخي.

بعلامة شبه كاملة، استهلت منتخبات القارة الصفراء مشوارها المونديالي بفوزين وتعادل بطعم الفوز أمام منتخبات أوروبا وهو ذلك التعادل الذي حققته قطر أمام سويسرا بهدف تعادل قاتل حصد به "العنابي" أول نقطة مونديالية في تاريخه.

منتخبات آسيا تحرج عمالقة أوروبا

وبدأ منتخب كوريا الجنوبية مشوار منتخبات آسيا في المونديال بفوز ثمين 2-1 قلب به الطاولة على التشيك، ثم سار على نفس الدرب منتخب أستراليا الذي ضرب منتخبا أوروبيا آخر هو تركيا وأطاح به بثنائية نظيفة.

وسيمنح تفادي ثلاثة منتخبات آسيوية الخسارة أمام منتخبات أوروبية في الجولة الأولى من المونديال دفعة معنوية كبيرة للمنتخبات الآسيوية الأخرى التي لم تبدأ مبارياتها حتى الآن.

ويزخر دور المجموعات بالعديد من المواجهات القوية التي ستجمع منتخبات آسيا بنظيرتها الأوروبية، أقربها تلك المواجهة التي ستجمع اليابان مع هولندا في وقت لاحق من اليوم الأحد.

كذلك يتحدى المنتخب العراقي نظيره النرويجي مساء الثلاثاء، فيما يدشن المنتخب الأردني مشواره الأول في المونديال بمواجهة النمسا صباح الأربعاء، كما سيلتقي المنتخب السعودي مع منتخب من أمريكا الجنوبية وهو منتخب الأوروغواي.

كما أن المنتخب السعودي سيكون على موعد هو الآخر مع مواجهة آسيوية – أوروبية عندما يلتقي المنتخب الإسباني أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.