محمد وهبي فخور بـ"جرأة" لاعبي المغرب عقب التعادل مع البرازيل

أعرب مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي عن فخره بجرأة لاعبيه في مواجهة البرازيل بطل العالم خمس مرات وانتزاعهم التعادل 1-1 السبت في نيوجيرسي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم في أمريكا الشمالية.

وقال وهبي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أنا فخور جدا باللاعبين لأنهم تحلّوا بالجرأة، وتجرؤوا على التمكن من السيطرة على الكرة والضغط".

وأضاف المدرب الذي خاض أول مباراة في بطولة كبرى على رأس الإدارة الفنية لأسود الأطلس بعدما خلف سلفه وليد الركراكي صاحب إنجاز نسخة عام 2022 في قطر عندما أنهاها في المركز الرابع: "أعتقد أنها كانت مباراة جميلة سواء للمشجع البرازيلي أو للمشجع المغربي".

وتابع: "لقد واجهنا منتخبا من مستوى عال، وكنا جميعا ندرك ما كان على المحك، والآن علينا تصحيح ما قمنا به بشكل خاطئ".

ورفض وهبي المقارنة بين مباراة السبت والمباراة الافتتاحية في مونديال عام 2022 عندما تعادل المغرب مع كرواتيا سلبا، وقال: "لا مجال للمقارنة مع المباراة التي خضناها ضد كرواتيا في عام 2022. أما إذا سُئلت إن كنا سنسلك المسار نفسه، فأعتقد أن الجواب لا".

وأضاف: "أريد أن نسلك مسارا مختلفا نصل فيه إلى أبعد مدى، سنتحسن، نلتزم بمبادئ لعبنا، وقد فعلنا الشيء نفسه أمام النرويج، أظهرنا أسلوبنا، قمنا بعمل جيد ونحن راضون".

وتابع: "لدينا ثقة في أنفسنا للمستقبل، ولست محبطا من التعادل. قبل النزول إلى أرض الملعب، قلت للاعبين إن لدينا لاعبين يبدؤون المباراة ولاعبين ينهونها، خصوصا في مباراة كهذه ذات إيقاع مرتفع جدا".

وأردف قائلا: "من الطبيعي أن تكون هناك مساحات أكبر في الشوط الثاني لأن البرازيل تحسنت بدورها وهاجمت من أجل الفوز لكننا صمدنا حتى الدقيقة الأخيرة وكان بإمكاننا تحقيق الفوز".