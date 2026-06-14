"المدافع الذي تمنيته".. مبابي يعلق على صفقة ريال مدريد الجديدة

لم يكن تصريح كيليان مبابي حول زميله في منتخب فرنسا إبراهيما كوناتي لصحيفة "ليكيب" (L’Équipe) مجرد مديح عابر لزميل في معسكر المونديال ببوسطن، بل كان تشريحا فنيا دقيقا للمدافع القوي.

وكانت تقارير فرنسية وإسبانية عدة، قد أكدت حصول ريال مدريد على توقيع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول "مجانا" حتى عام 2030، وذلك بعد انتهاء عقده مع الريدز بنهاية الموسم الماضي.

ويتواجد كوناتي حاليا في مدينة بوسطن الأمريكية رفقة بعثة المنتخب الفرنسي، التي تستعد لخوض أولى مبارياتها في نهائيات كأس العالم 2026 ضد منتخب السنغال، الثلاثاء المقبل.

شهادة مبابي: "مدافع شرس لا يخطئ"

الوافد الجديد حظي بإشادة استثنائية من زميله وقائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، الذي خصه بتحليل دقيق ومطول في مقابلة حصرية مع صحيفة "ليكيب"، استعرض فيها مؤهلات زملائه في تشكيلة "الديوك".

وقال مبابي في معرض حديثه عن كوناتي: "إنه مدافع شرس للغاية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا يرتكب أي خطأ، فهو قوي في مراقبته، ويريد أن يشعر خصمه بأنه سيواجه ليلة عصيبة".

وأضاف: "أحب أن يضم فريقي مدافعين مثله، إذ يتمتعون بالعزيمة والمرونة التكتيكية، لأنهم قادرون على ملاحقة خصومهم، فضلا عن قدرتهم على الصمود في المواجهات الفردية، والفوز بالالتحامات، والالتزام بالانضباط التكتيكي"

تشريح كتيبة "الديوك"

ولم تقتصر تصريحات نجم ريال مدريد على خط الدفاع، بل قدم قراءة شاملة لزملائه في المنتخب الفرنسي، الذي يدخل المونديال بالخط الهجومي الأكثر رعبا في البطولة.

وعلّق مبابي مازحا على لياقة نغولو كانتي واستمراريته قائلا: "كانتي لا يخشى الاعتزال حتى في سن 64"

ورفض مبابي مقارنة مانو كونيه بالنجم السابق بول بوغبا، مؤكدا: "دعونا لا نقارنه ببول. هذا يعني أن نتوقع منه أشياء لن يفعلها، لأنه لا يوجد سوى بول بوغبا واحد، وأتمنى أيضا أن يكون هناك مانو كونيه واحد بشخصيته المستقلة"

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في المقابل، نال عثمان ديمبيلي نصيب الأسد من الثناء، حيث قال مبابي: "إنه في أوج عطائه، ناضج وحاسم، وقادر على تقديم بطولة استثنائية. علاقتنا ممتدة منذ أن كنا في سن 13 من عمرنا، نتواصل يوميا ونملك الطموح نفسه: نريد الفوز بكأس العالم معا للمرة الثانية"

أوليس وشرقي

وفي تقييمه للمواهب الشابة، وصف مبابي مايكل أوليس بأنه "لاعب اليوم والغد" الذي يجب تقبله بخصوصيته التكتيكية، في حين أشار إلى أن ريان شرقي يمتلك "كل ما يحبه الناس، وأيضا كل ما قد يكرهونه" في إشارة إلى مهاراته الفردية العالية.

واختتم مبابي مقابلته بالإشادة بالمدير الفني ديدييه ديشامب، مؤكدا أنه أعاد النظام والبريق للمنتخب بعد فترات عصيبة، مضيفا: "أعتقد أن الجماهير لم تُدرك تماما بعد مدى حظنا بوجود مدرب بهذا الحجم على رأس العارضة الفنية"