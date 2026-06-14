ليس رونالدو أو بيليه.. من النجم الذي وصفه ميسي بـ"ظاهرة الجيل ولايشبهه أحد"؟

اختار ليونيل ميسي أيقونة الأرجنتين، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، أن يغرد خارج السرب حينما طُلب منه تقييم مسيرة المنتخب الإنجليزي الذي طاردته لعنة الألقاب لستة عقود كاملة، كاشفاً عن تقييمه الفني للمهاجم الإنجليزي السابق واين روني، فوصفه بـ "اللاعب الذي يظهر مرة واحدة في الجيل".

وفي حديث لصحيفة "ذا ستاندارد" عام 2015، أكد ميسي أن روني يمتلك جودة فنية استثنائية وقوة بدنية مكنته من التفوق في المواجهات المباشرة، مشيراً إلى أن ما يميز روني هو "معدل عمله العالي" وعقليته التي تضع نجاح الفريق فوق الأرقام الشخصية. وربط ميسي بين فلسفته الشخصية وفلسفة روني، مؤكداً أن الأرقام القياسية تفقد قيمتها إذا لم تقترن بتحقيق البطولات مع المنتخب الوطني.

وصف ميسي جاء بعد أن أصبح مهاجم مانشستر يونايتد الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، معادلاً بذلك الرقم الذي سجله السير بوبي تشارلتون قبل 45 عاماً. صحيح أن هذا الرقم تم تحطيمه لاحقاً من قبل هاري كين، إلا أن تصريحات ميسي لا تزال تحتفظ بقيمتها حتى يومنا هذا.

ميسي: روني ظاهرة الجيل ولايشبهه أحد

وقال ميسي: "بالنسبة لي، واين روني لاعب يظهر مرة واحدة في الجيل. إنه أحد هؤلاء اللاعبين المميزين الذين لا يمكن مقارنتهم بأي أحد آخر."

وأضاف: "هناك الكثير من اللاعبين المميزين، لكن روني يمتلك جودة وقدرة فنية استثنائية، فضلاً عن كونه أحد أقوى اللاعبين الذين واجهتهم على الإطلاق.. لا يوجد أحد يشبهه".

خلال فترة إجراء تلك المقابلة، كان روني قد ساعد "الأسود الثلاثة" للتو في أن يصبحوا أول فريق يتأهل ليورو 2016. كما سلّط ميسي الضوء على عقلية خريج أكاديمية إيفرتون، التي تضع الفريق فوق كل اعتبار، كسبب رئيسي لكونه لاعباً مهيباً. حيث قال نجم الأرجنتين وبرشلونة آنذاك: "روني لاعب فائز. سيكون تركيزه منصبّاً فقط على تحقيق النجاح مع إنجلترا في بطولة أوروبا."

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وتابع: "لطالما قلت الشيء نفسه عن نفسي وعن الأرجنتين؛ فأرقام المشاركات والأهداف لا تعني شيئاً ما لم تتوج بالألقاب".

سجل الهدافين

على مستوى الهدافين التاريخيين للمنتخب الإنجليزي، يتصدّر هاري كين القائمة برصيد 79 هدفاً في 114 مباراة، يليه واين روني في المركز الثاني بـ 53 هدفاً من 120 مباراة، ثم السير بوبي تشارلتون بـ 49 هدفاً من 106 مباريات، يليه غاري لينيكر بـ 48 هدفاً من 80 مباراة، ومن ثم جيمي غريفز برصيد 44 هدفاً من 57 مباراة.

رحلة تحت مقصلة التوقعات

كان روني مشروع "أسطورة" منذ أن وطأت قدماه ملاعب إيفرتون، وحين شبّهه السير سفين جوران إريكسون بـ"بيليه" قبيل يورو 2004، وُضع الفتى اليافع تحت ضغط لا يطيقه بشر. لكن روني، بطريقته الخاصة، تجاوز تلك التوقعات؛ فهو الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، الفائز بخمسة ألقاب دوري، والمتوج بدوري أبطال أوروبا.

الخاتمة الجميلة

تظل بطولة يورو 2004 هي الوميض الأكثر سطوعاً في مسيرة روني الدولية، وهي المسيرة التي انتهت دون أن يرفع الكأس مع "الأسود الثلاثة". ورغم أن التاريخ سيذكر دائماً إخفاقات الأجيال الإنجليزية المتعاقبة، إلا أن روني يظل استثناءً؛ فهو ليس فقط هدافاً تاريخياً، بل ثالث أكثر من صنع الأهداف لمنتخب بلاده برصيد 21 تمريرة حاسمة، ليثبت أن "الاستثناء" لا يقاس دائماً بالألقاب، بل بحجم البصمة التي تُترك خلفها، والتي جعلت حتى "أعظم من لمس الكرة" يرفع له القبعة تقديراً.