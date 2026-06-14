"لم يمرر كرة خاطئة أمام البرازيل".. أبو تريكة يتغنى بنجم المغرب الواعد

أشاد محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر الأسبق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" بالأداء المميز الذي قدمه منتخب المغرب أمام البرازيل في افتتاحية مباريات الفريقين ببطولة كأس العالم عام 2026.

وقال أبو تريكة عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1: "المنتخب المغربي قدم وجهين مقنعين، وجها هجوميا بالكرة في الشوط الأول، وآخر دفاعيا تحت الكرة في الشوط الثاني، الأهم أنه ظهر بوجهين مقنعين".

وقال أبو تريكة إن كلا من المغرب والبرازيل كانا راضيين عن النتيجة، مشيرا إلى أن الأداء المتحفظ بعض الشيء من الطرفين في الشوط الثاني يشير إلى تلك الحالة.

ووصف أبو تريكة مدرب منتخب المغرب محمد وهبي بـ"الهجومي" مؤكدا أنه يمتلك عناصر قوية للغاية، وخص حديثه عن لاعب ليل الفرنسي أيوب بوعدي، الذي أشاد به قائلا: "أيوب (بوعدي) على الأخص ممتاز جدا، لم يرسل أي تمريرة خاطئة، ومتاح لكل اللاعبين في الملعب".

وكان المغرب قد تقدم أولا في المباراة عن طريق إسماعيل صيباري في الدقيقة الحادية والعشرين من عمر المباراة، قبل أن يدرك فينيسيوس جونيور التعادل للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 32.