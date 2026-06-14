شاهد.. كوراساو تفاجئ ألمانيا بهدف تاريخي في الظهور الأول بالمونديال

شهدت مباراة ألمانيا وكوراساو في كأس العالم لحظة تاريخية للمنتخب الكاريبي، بعدما تمكن من تسجيل أول هدف له في تاريخ مشاركاته بالبطولة خلال ظهوره الأول.

وافتتح المنتخب الألماني التسجيل مبكرا عبر فيليكس نميشا في الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح كوراساو في العودة إلى المباراة بهدف التعادل عبر ليفانو كومنينسيا في الدقيقة الحادية والعشرين، في لقطة صنعت الحدث داخل اللقاء.

وجاء هدف كومنينسيا، البالغ من العمر 22 عامًا والمولود في هولندا، بطريقة مميزة بعدما سدد كرة منحرفة هزت شباك الحارس مانويل نوير، ليسجل بذلك أول هدف لكوراساو في تاريخ كأس العالم، أشعل به مدرجات ملعب "إن آر جي" في هيوستن.

وقبل نهاية الشوط الأول، استعاد المنتخب الألماني تقدمه عبر نيكو شلوتربيك من ركلة ركنية، قبل أن يضيف فلوريان فيرتس الهدف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا.