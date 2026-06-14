"قطر في قلب كل يمني".. تلاحم عربي لافت بكأس العالم 2026

سجلت المواجهة التي جمعت المنتخب القطري مع نظيره السويسري في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مشاهد استثنائية تجسد التلاحم العربي، حيث احتشدت الجالية اليمنية في الولايات المتحدة لتقديم الدعم والمساندة لمنتخب العنابي في مشواره ضمن بطولة كأس العالم.

وتجمعت أعداد من أبناء الجالية اليمنية أمام مقر بعثة المنتخب القطري، وهم يحملون أعلام دولة قطر وشعارات العنابي.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 حضور مهيب بالزي الوطني.. جماهير قطر تخطف الأنظار بالمونديال end of list

وفي هذا السياق، أكد راجح بادي، سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر، أن هذا المشهد الجميل يعكس عمق المحبة والمودة وروابط الأخوة الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ويجسد مكانة دولة قطر في وجدان اليمنيين، مع توجيه التمنيات للعنابي بتقديم مستويات تليق بطموحات جماهيره.

كما نشر حساب السفارة اليمنية في الدوحة لقطات تعكس هذا الحضور، وعلق بأن المشهد يجسد حجم المحبة والمودة بين الشعبين.

وتفاعلت الجماهير القطرية مع هذه المبادرة بصورة واسعة، وكتب المدون القطري عبد الرحمن بن سعود أن الجالية اليمنية في سان فرانسيسكو سجلت حضورها بشهامة منذ وصول الدفعة الأولى من الجمهور القطري، وكانوا في طليعة من أشعل أجواء التشجيع.

وأشار إلى مساهمة جماهير عربية أخرى من فلسطين ولبنان وسوريا والمغرب والجزائر.

وبدوره، وجه المؤثر القطري عبد الله الغافري كل الشكر والتقدير للجالية اليمنية، وقال إنهم ظهروا في صورة أخوية، وامتد شكره لباقي الجماهير العربية والطلاب.

كما عبر المدون خالد بن مبارك الكواري عن امتنانه الكبير للإخوة في الجالية اليمنية إثر مساندتهم للمنتخب الوطني.

وفي مدرجات الملعب، انتشرت صورة تظهر جماهير يمنية ترفع لافتة كتب عليها: "قطر في قلب كل يمني، أبناء الجالية اليمنية في أمريكا".

وتفاعل الكاتب عزيز زيد مع هذه اللقطة، حيث أشاد بمواقف أبناء الجالية اليمنية، وأوضح أنهم يثبتون في كل محفل رياضي أن محبتهم تتسع للجميع عبر وقوفهم إلى جانب كل منتخب يمثل الأمة العربية.

من جهته، شدد الكاتب عبد العزيز الخاطر على ضرورة الالتفات إلى اليمن بوصفه ثروة عربية أصيلة، وأشار إلى إبداع اليمنيين في كل مجال علمي وفني وتجاري أينما حلوا، وبين أنهم يمثلون مصدر إلهام يتجدد رغم كل العواصف.

وكان المنتخب القطري قد اقتنص تعادلا ثمينا أمام نظيره السويسري بنتيجة 1-1، في مباراة شهدت ندية كبيرة وتفاعلا جماهيريا واسعا داخل الملعب وخارجه، قبل أن تنتقل الأجواء الحماسية إلى شوارع كاليفورنيا بروح تضامنية لافتة.