تسبب عطل فني في حالة من الارتباك بين مشاهدي التلفزيون خلال مباراة سويسرا وقطر ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولم يتمكن النظام من عرض رسم بياني يوضح حالة التسلل قبل احتساب ركلة جزاء لصالح سويسرا، سجل من خلالها المنتخب الأوروبي هدف التقدم في الشوط الأول من عمر اللقاء، الذي انتهى بالتعادل 1 / 1 في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وتشكك المشاهدون والخبراء في احتمال وجود حالة تسلل على منتخب سويسرا، قبل قيام حارس مرمى منتخب قطر، محمود أبو ندى، بخطأ ضد ريمو فرويلر داخل منطقة الجزاء.

ونفذ بريل إمبولو ركلة الجزاء بنجاح، مسجلا هدف التقدم لسويسرا، قبل أن تحرز قطر هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وقال النجم الإنجليزي المعتزل غاري نيفيل، لمحطة (آي تي في) التلفزيونية، إن فيفا يمارس "ديكتاتورية" بعدم عرض الخطوط وإثبات فعالية نظام التسلل شبه الآلي، بينما وصف مواطنه إيان رايت الموقف بأنه "مشين".

وذهب مهاجم منتخب النرويج السابق في كأس العالم، يان آغي فيورتوفت، إلى أبعد من ذلك، حيث قال: "وجهة نظري هي أنهم يتحققون من صحة التسلل في العرضية، ثم يتحققون مما إذا كانت ركلة جزاء أو بطاقة صفراء. لقد نسوا التحقق من حالة التسلل الثانية".

من ناحيته، قال الحكم السابق ثورستن كينوفر لمحطة (زد دي إف) الألمانية: "كنت أتوقع احتساب تسلل. أظن أن الكاميرا أظهرت زاوية خاطئة أو أن تقنية خط التسلل شبه الآلي قد تعطلت".

في المقابل، كشف فيفا في بيان أنه لم يكن هناك تسلل، مشددا على أن تقنية الفيديو المساعد (فار) رصدت الخطوط الصحيحة.

وأضاف فيفا أن العطل الفني الذي حال دون ظهور الخطوط للمشاهدين لم يؤثر على قرار الحكم.

يشار إلى أن منتخب قطر حصل على أول نقطة في تاريخه بكأس العالم أمام سويسرا، بعدما سبق أن خسر لقاءاته الثلاثة التي لعبها في نسخة البطولة الماضية، التي استضافها على ملاعبه عام 2022.