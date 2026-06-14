في نصف عدد المباريات.. فينيسيوس يعادل السجل المونديالي للأسطورة رونالدينيو

احتاج البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد إلى نصف عدد المباريات التي خاضها مواطنه رونالدينيو النجم السابق، في نهائيات كأس العالم، لكي يتعادل معه تهديفيا.

وسجل فينيسيوس هدفا في شباك المغرب في الدقيقة 32 بدور المجموعات لكأس العالم عام 2026 بنيويورك، حيث كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 1-1.

ويُعدّ هذا الهدف هو الثاني لفينيسيوس على مستوى نهائيات المونديال بعدما سجل هدفا في نسخة قطر عام 2022، ذلك الذي جاء في شباك كوريا الجنوبية خلال الفوز 4-1.

وسجل نجم ريال مدريد هدفيه في 5 مباريات فقط بالمونديال، بما في ذلك مباراة اليوم الأحد ضد المغرب، في حين أن النجم السابق لبرشلونة ومنتخب البرازيل رونالدينيو قد سجل هدفين في شباك كل من الصين وإنجلترا.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" الإحصائي، لعب رونالدينيو 10 مباريات مونديالية آخرها بنسخة عام 2006 التي وصلت فيها البرازيل لدور الثمانية.