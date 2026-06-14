بعد تعادل المغرب والبرازيل.. فينيسيوس وحكيمي يدعوان زملاءهما للتحسن

أجمعت ردود الأفعال في معسكري المنتخبين البرازيلي والمغربي على ضرورة "مواصلة العمل والتطوير"، عقب المواجهة الافتتاحية المثيرة التي جمعتهما على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد في نيوجيرسي، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمونديال عام 2026، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وكان المنتخب المغربي قد فاجأ السامبا بهدف التقدم عن طريق إسماعيل صيباري في الدقيقة 21 بعد هجمة مرتدة نموذجية، قبل أن يعادل النجم فينيسيوس جونيور الكفة للبرازيل في الدقيقة 32.

حسرة فينيسيوس

وأعرب صاحب هدف البرازيل، فينيسيوس جونيور، عن أسفه لضياع الفوز، مؤكداً أن المباريات الافتتاحية في كأس العالم دائما ما تكون معقدة.

وأضاف نجم ريال مدريد: "تلقينا هدفاً من هجمة مرتدة وعلينا أن نتحسن. يجب أن نحتفظ بالكرة أكثر ونسيطر على نسق اللعب لأن الخصوم يعتمدون على الدفاع المنظم والمرتدات السريعة. ليس لدينا الكثير لنقوله الآن، بل علينا العمل فوراً لأن مواجهة هايتي يوم الجمعة المقبل باتت قريبة جدا".

من جانبه، وافق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على طرح نجمه، معترفا بأن السامبا لم تقدم مستوى جيدا في الشوط الأول لكن الأداء تحسن في النصف الثاني من اللقاء، مختصرا الموقف بعبارة: "المباراة كانت تنافسية ومليئة بالصراع، وعلينا أن نتحسن".

حكيمي.. واجهنا مرشحا للقب والتعادل تاريخي

على الجانب الآخر، شدد قائد "أسود الأطلس"، أشرف حكيمي، على أهمية النتيجة دون الإفراط في التفاؤل، موضحا في تصريحات مقتضبة عقب اللقاء:

"المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق؛ لقد واجهنا أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم. لا يزال ينبغي علينا أن نتحسن من مباراة إلى أخرى، وسنركز على التعلم من أخطاء الليلة والاحتفاظ بالإيجابيات قبل مواجهة إسكتلندا القادمة".

ويُعد هذا التعادل تاريخيا بكل المقاييس، فهو التعادل الأول للمغرب أمام البرازيل عبر تاريخ مواجهاتهما الرسمية والودية (بعد فوزين للبرازيل وفوز وحيد للمغرب سابقا)، كما أنه التعادل رقم 8 للمغاربة في تاريخ مشاركاتهم المونديالية.