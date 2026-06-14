فيتينيا نجم البرتغال: لسنا المرشح الأوفر حظًا للفوز بكأس العالم

أكد لاعب وسط المنتخب البرتغالي فيتينيا، السبت، أن منتخب بلاده يمتلك "الجودة والإمكانات" التي تجعله من بين المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم، لكنه رفض اعتباره المنتخب الأوفر حظا للتتويج بالبطولة.

وقال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يقيم المنتخب البرتغالي معسكره استعدادا للمونديال: "نعلم أننا نمتلك الكثير من الجودة والموهبة، ولدينا لاعبون ينشطون في أندية كبيرة، لكن ما يوجد على الورق لا يعني شيئا".

وأضاف فيتينيا الذي كان يتحدث قبل دقائق من الحصة التدريبية الأولى للمنتخب البرتغالي على الأراضي الأمريكية: "أعتقد أننا من بين المرشحين دون أدنى شك، فنحن منتخب قوي جدا، لكنني لا أقول إننا المرشح الأبرز للفوز باللقب".

وعند سؤاله عن حالته البدنية والذهنية بعد موسم طويل تُوج خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا مع سان جيرمان، أكد اللاعب أنه يشعر بأنه في أفضل حال "بدنيا وذهنيا".

كما أشاد فيتينيا بقائد المنتخب، كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، مبرزا دوره القيادي والتزامه الكامل بكرة القدم، إلى جانب تأثيره الكبير داخل المجموعة.

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في كأس العالم في 17 يونيو/حزيران الجاري في هيوستن بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يلتقي أوزبكستان وكولومبيا ضمن منافسات دور المجموعات.