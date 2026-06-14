رياضة|كأس العالم 2026

فيتينيا نجم البرتغال: لسنا المرشح الأوفر حظًا للفوز بكأس العالم

حفظ

فيتينيا: منتخب البرتغال يمتلك الكثير من الجودة والموهبة للمنافسة على لقب كأس العالم (الفرنسية)
Published On 14/6/2026

أكد لاعب وسط المنتخب البرتغالي فيتينيا، السبت، أن منتخب بلاده يمتلك "الجودة والإمكانات" التي تجعله من بين المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم، لكنه رفض اعتباره المنتخب الأوفر حظا للتتويج بالبطولة.

وقال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يقيم المنتخب البرتغالي معسكره استعدادا للمونديال: "نعلم أننا نمتلك الكثير من الجودة والموهبة، ولدينا لاعبون ينشطون في أندية كبيرة، لكن ما يوجد على الورق لا يعني شيئا".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضاف فيتينيا الذي كان يتحدث قبل دقائق من الحصة التدريبية الأولى للمنتخب البرتغالي على الأراضي الأمريكية: "أعتقد أننا من بين المرشحين دون أدنى شك، فنحن منتخب قوي جدا، لكنني لا أقول إننا المرشح الأبرز للفوز باللقب".

وعند سؤاله عن حالته البدنية والذهنية بعد موسم طويل تُوج خلاله بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا مع سان جيرمان، أكد اللاعب أنه يشعر بأنه في أفضل حال "بدنيا وذهنيا".

كما أشاد فيتينيا بقائد المنتخب، كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، مبرزا دوره القيادي والتزامه الكامل بكرة القدم، إلى جانب تأثيره الكبير داخل المجموعة.

GLASGOW, SCOTLAND - OCTOBER 15: Cristiano Ronaldo of Portugal reacts with team mate por23after the UEFA Nations League 2024/25 League A Group A1 match between Scotland and Portugal at on October 15, 2024 in Glasgow, Scotland. (Photo by Euan Cherry/Getty Images)
لقطة مشتركة تجمع فيتينيا مع كريستيانو رونالدو في إحدى مباريات المنتخب البرتغالي عام 2024 (غيتي)

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في كأس العالم في 17 يونيو/حزيران الجاري في هيوستن بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يلتقي أوزبكستان وكولومبيا ضمن منافسات دور المجموعات.

المصدر: الفرنسية

إعلان