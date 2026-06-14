عقود لم تُبرم بعد.. هكذا يتحكم مونديال 2026 في سوق الانتقالات

تُعد بطولة كأس العالم أكبر مسرح كروي على الإطلاق، ومع اعتماد نظام الـ 48 منتخبا للمرة الأولى في نسخة 2026، يدرك كل لاعب أن هذه البطولة قد تمنحه أكبر مساحة مشاهدة يمكن أن يحظى بها في المراحل المهمة من مسيرته، إنها البطولة القادرة على إطلاق مسيرة اللاعبين نحو النجومية وصناعة صفقات انتقال ضخمة، إذ يبلغ الاهتمام ببعض الأسماء مستويات غير مسبوقة خلال الحدث العالمي.

فعلى سبيل المثال، تُوج الكولومبي خاميس رودريغيز هدافاً لكأس العالم 2014، لينتقل بعدها إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو (نحو 81 مليون دولار).

وبعد أربع سنوات، تحول مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، رغم شهرته الأوروبية آنذاك، إلى نجم عالمي بفضل دوره البارز في تتويج فرنسا بلقب مونديال 2018.

كما أن هناك بعض اللاعبين الذين يريدون استغلال تألقهم في كأس العالم، لمنح مسيراتهم قبلة حياة بعد فترة من الإنعاش، خصوصاً ممن انتهت عقودهم مع أنديتهم وبين راغبين في التألق للانتقال إلى مستوى أعلى، والمتشبثين بفرصة لإحياء مسيرتهم، يؤثر المونديال في الميركاتو الصيفي الجاري تأثيرا مؤكدا.

محمد صلاح.. الوجهة المرتقبة

ينتظر النجم المصري محمد صلاح أن يقدم مع منتخب مصر ما يمكن اعتباره "الرقصة الأخيرة" في المونديال، لأن "الملك المصري" يعول على هذه البطولة بشكل كبير لضمان أن تكون الخطوة المقبلة مناسبة، وسط تكهنات باقتراب المصري من الدوريين السعودي والأمريكي.

تألق محمد صلاح – الذي أنهى علاقته التعاقدية مع ليفربول – في بطولة كأس العالم 2026، قد يمثل فرصة مثالية له للبقاء في المستوى الأوروبي الأعلى من خلال عقد جديد لنادٍ أوروبي يستغل إمكانيات "مو" وقدراته الاستثنائية، ويستغل كونه مجانيا في الوقت الراهن ومتاحا لأي تعاقد.

برناردو سيلفا.. صراع القطبين

كانت صفقة برناردو سيلفا "في الجيب" تقريباً لبرشلونة، بعد أن أصبح اللاعب خيارا مجانيا عقب الرحيل عن مانشستر سيتي.

لكن وصول جوزيه مورينيو مدرباً لريال مدريد، وفوز فلورنتينو بيريز برئاسة النادي الملكي مجدداً، كل هذا دفع الميرنغي لاتخاذ خطوة الاقتراب من سيلفا، مستوى البرتغالي في كأس العالم بالتأكيد سيكون له دور في تحديد وجهته المقبلة، لا بد أن يظهر سيلفا أنه قادر على تقديم نفس العطاء في عمر 31 عاما.

خوليان ألفاريز.. حديث أوروبا

ربما سيكون خوليان ألفاريز أهم اسم في الميركاتو الصيفي، بدأ هذا مبكراً بسجال ثلاثي إسبانيا الكبير – برشلونة وريال مدريد – إضافة إلى ناديه الحالي أتلتيكو مدريد.

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كانت تقارير صحفية إسبانية قد ذكرت في وقت سابق أن ألفاريز أخطر مسؤولي أتلتيكو مدريد بأنه يريد تغيير وجهته، وعلى الأرجح سيكون ذلك بعد كأس العالم، لكن ماذا إن لم يحظ المهاجم المميز ببطولة كبيرة؟ قد تنحدر قيمته ويقل الطلب عليه، لذا فتقديم مونديال كبير شرطا ضروريا لإبقاء اهتمام الأندية الكبرى بألفاريز.

عمر مرموش.. مرحلة انتقالية

يأتي المونديال في خضم مرحلة انتقالية يمر بها النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، الذي لم يتحصل على فرصة كافية في عهد المدرب السابق بيب غوارديولا.

تألق مرموش المتوقع مع منتخب مصر، قد يفتح له أفقا من اثنين، إما أن يقنع المدرب القادم لمانشستر سيتي بضرورة إبقائه وزيادة دقائق لعبه، أو تسهيل الانتقال إلى نادٍ آخر بخلاف مانشستر سيتي، وسط اهتمام ذائع الصيت من برشلونة وأتلتيكو مدريد.

رايان.. شرط جزائي ضخم

الدولي البرازيلي يملك العديد من الأندية المهتمة مثل باريس سان جيرمان وليفربول وأرسنال وميلان

وانضم الجناح البرازيلي إلى بورنموث مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38 مليون دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي، وقدم بداية مذهلة، ساهم خلالها في سبعة أهداف وأظهر سرعة وقوة وقدرة كبيرة على الاختراق المباشر.

وسيكون من الصعب جداً التعاقد معه هذا الصيف، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى تفعيل شرط جزائي بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني (نحو 165 مليون دولار) اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

لكن المونديال سيلعب دورا حاسما في مسيرته لأنه قد أثار استبعاد جواو بيدرو لاعب تشيلسي من قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي الكثير من الجدل، تألق ريان كان أيضا أحد الأسباب التي منحته المقعد الأخير في هجوم البرازيل على حساب قيمة نجم بحجم بيدرو.

أيوب بوعدي.. المغربي المذهل

ربما تكون قد شاهدت بوعدي في ذروة تألقه أمام البرازيل، لكن الواقع أن الاهتمام ببوعدي قديم، ووصل إلى أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان وأرسنال وبايرن ميونخ وفقاً لشبكة "إي إس بي إن".

تمضي مسيرة بوعدي بسرعة مذهلة، فاللاعب البالغ من العمر 18 عاماً خاض بالفعل موسمين مع ليل، ولعب في عدة مراكز مختلفة، واختار تمثيل المغرب على حساب فرنسا، كما نجح في دخول قائمة كأس العالم 2026 وقدم مستوى مذهلا أمام البرازيل.

وخلال الصيف الماضي ارتبط اسمه بأرسنال وباريس سان جيرمان، لكنه فضل البقاء في ليل الفرنسي لمواصلة التطور، وهو قرار أثبت نجاحه بعدما عالج بعض جوانب القصور في أدائه وأصبح لاعبا أكثر اكتمالا.

ويتميز بوعدي بتفوقه في الالتحامات الأرضية والهوائية، إضافة إلى دقة تمريراته وقدرته على إرسال العرضيات رغم كونه لاعب وسط.

إبراهيم مازا.. موهبة الجزائر

قدم مازا موسما مميزا مع باير ليفركوزن خلال 2025-2026، حيث شارك أساسيا في 32 مباراة بمختلف المسابقات رغم المنافسة القوية في خط الوسط.

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ويتميز اللاعب بقدراته الدفاعية العالية وحركيته المستمرة، إلى جانب مهارته في إرسال التمريرات المبكرة للمهاجمين. وبينما لا يزال رياض محرز نجم المنتخب الجزائري الأول، أصبح مازا القلب النابض للفريق والعنصر الأبرز في بناء اللعب.

حمزة عبد الكريم.. إكمال الحلم

ما يعيشه حمزة عبد الكريم حالياً هو ضرب من الخيال، قبل أشهر بسيطة كان المهاجم الأعسر خياراً مستحيلاً لدى الأهلي المصري، ولكن في غضون أشهر قليلة، بات ضمن قائمة الناشئين المرجح استدعاؤهم لمعسكر برشلونة التحضيري استعداداً للموسم المقبل وفقاً لصحيفة "سبورت" المقربة من البيت الكتالوني.

وقد كان المونديال في منتصف كل هذا ومسببا له، استدعاء حسام حسن للفتى البالغ من العمر 18 عاماً، فتح عيني هانزي فليك على واقع موهبة عبد الكريم، الذي سجل مع فريق الشباب ببرشلونة 6 أهداف منها 5 بالرأس، وهي ميزة يفتقدها فليك كثيراً بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي وقد يكون حمزة عبد الكريم حلا سحريا لها.

طارق محرموفيتش.. جدار الدفاع

يعد طارق محرموفيتش نجم ساسوولو الإيطالي من أبرز المدافعين أصحاب القدم اليسرى الصاعدين في أوروبا، ورغم أنه لا يزال في مرحلة التطور، فإن كثيرين يرون أنه قادر مستقبلا على الوصول إلى مستوى أليساندرو باستوني أو نيكو شلوتربيك.

ويبلغ طوله 1.93 متر، ويتميز بالقوة البدنية والصلابة الدفاعية، إلى جانب قدرته الكبيرة على بناء اللعب بتمريرات طويلة دقيقة، ما يجعله مثالياً للمدرب هانزي فليك ويضاعف الاهتمام من أندية أخرى مثل إنتر الذي قد يرحل عنه مدافعه الأبرز في السنوات الأخيرة أليساندرو باستوني.

فيكتور مونيوز.. طريد ريال مدريد وبرشلونة

تركه برشلونة في سن الشباب، ولعب مع ريال مدريد في الفريق الأول، فلا هذا أبقاه ولا ذاك، إنه فيكتور مونيوز واحد من أهم مواهب إسبانيا في العام الأخير وخيار لويس دي لا فوينتي في قائمة "لا روخا" المونديالية.

قدم مونيوز موسما استثنائيا بعد انتقاله من ريال مدريد إلى أوساسونا، حيث فرض نفسه بفضل سرعته ومهارته وحبه للتسديد من المسافات البعيدة.

ومع معاناة لامين يامال ونيكو ويليامز من بعض المشكلات البدنية، قد يحصل على فرصة ثمينة لإثبات نفسه مع المنتخب الإسباني.

ويمتلك ريال مدريد بنداً لإعادة شرائه مقابل 40 مليون يورو (نحو 43 مليون دولار)، بينما يتابع برشلونة وعدد من أندية الدوري الإنجليزي وضعه عن كثب.

نيكو شلوتربيك.. خيار الدفاع الأكثر أماناً

وقّع شلوتربيك عقداً جديداً مع بوروسيا دورتموند في أبريل/نيسان الماضي، لكن صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت عن إدراج شرط جزائي تتراوح قيمته بين 50 و60 مليون يورو (نحو 54 و65 مليون دولار)، وفقاً لهوية النادي الراغب في التعاقد معه، وهو ما خفّف من وقع الأخبار الإيجابية التي صاحبت تجديد عقده.

ويُعد المدافع الألماني واحداً من أفضل المدافعين أصحاب القدم اليسرى القادرين على بناء اللعب من الخلف في كرة القدم الحديثة، ومن المنتظر أن يؤدي دوراً محورياً مع المنتخب الألماني في كأس العالم. وتبحث العديد من الأندية الكبرى عن لاعب بمواصفاته، وإذا نجح في تقديم بطولة كأس عالم مميزة، فقد يدفع ذلك أكثر من نادٍ للتقدم بعرض رسمي لضمه.

غونزالو إيناسيو.. أسهم البرتغالي تواصل الارتفاع

وبالحديث عن المدافعين أصحاب القدم اليسرى، فإن أسهم إيناسيو واصلت الارتفاع بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة مع سبورتينغ لشبونة، وبات جاهزاً لخوض تجربة أكبر في مسيرته.

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وأثبت اللاعب قدرته على التأقلم بسلاسة مع التحول من اللعب في خط دفاع ثلاثي إلى رباعي، كما يتميز بقدرات دفاعية قوية وجودة عالية في التمرير وبناء الهجمات من الخلف.

ولن يكون مفاجئاً أن يشكل إيناسيو ثنائي قلب الدفاع مع روبن دياش في صفوف المنتخب البرتغالي خلال كأس العالم هذا الصيف، وهو ما سيمنحه المزيد من الأضواء، خصوصاً أنه سيلعب إلى جانب أسماء كبيرة يتقدمها كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى ثلاثي باريس سان جيرمان المتوج بدوري أبطال أوروبا لنسختين متتاليتين (فيتينيا – جواو نيفيش – نونو مينديش).

رودري.. ما قبل العام الأخير

لم يتبقَّ في عقد رودري مع مانشستر سيتي سوى عام واحد فقط، في وقت تشير فيه تقارير عديدة إلى اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وعانى الفائز بلقب يورو 2024 والكرة الذهبية من تراجع نسبي في مستواه خلال العام الأخير بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها في سبتمبر/أيلول 2024، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً لا يزال يملك فرصة كبيرة للعودة إلى أفضل مستوياته خلال الأشهر المقبلة.

وإذا نجح رودري في قيادة المنتخب الإسباني لتحقيق مشوار قوي في كأس العالم هذا الصيف، فمن المتوقع أن تتصاعد التكهنات بشأن مستقبله بشكل أكبر وقد يدخل ريال مدريد صفقة ضمه بشكل أكثر شراسة.

وفي حال رحيله، فسيشكل ذلك ضربة قوية لمانشستر سيتي، الذي فقد بالفعل هذا الصيف مدربه الأفضل بيب غوارديولا ولاعب الوسط برناردو سيلفا والمدافع جون ستونز.

أوريلين تشواميني.. لعبة الشطرنج

إذا انضم رودري إلى ريال مدريد، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات داخل ملعب سانتياغو برنابيو تدفع أحد الأسماء الكبيرة الأخرى إلى الرحيل.

هذا السيناريو قد يضع تشواميني في موقف معقدا يزيد من تعقيده الخلاف الذي نشب بينه وبين زميله فيديريكو فالفيردي خلال مايو/أيار الماضي قبيل مباراة برشلونة في الدوري الإسباني.

ورغم تأكيد تشواميني أن العلاقة بينهما عادت إلى طبيعتها ولا توجد أي مشاكل عالقة، فإن الواقعة كانت صادمة بما يكفي لتترك أثراً على أجواء غرفة الملابس.

وقد يكون ظهور قوي مع المنتخب الفرنسي، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، كافيا لدفع الأندية الكبرى إلى اختبار موقف ريال مدريد والتأكد مما إذا كانت تلك الأزمة قد طُويت بالفعل أم لا.