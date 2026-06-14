سيناريو دراماتيكي.. أرقام وإحصائيات من مواجهة قطر وسويسرا

شهدت مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، العديد من الأرقام الاستثنائية التي يمكن تدشينها في كتب التاريخ.

الأمر لا يتعلق فقط بالنقطة القطرية الأولى في تاريخ المشاركات المونديالية، بل إن الأمر مليء بكم أكبر من التفاصيل.

عكس التيار

وفقا لأرقام شبكة "أوبتا"، لم يخسر المنتخب السويسري في أي من مبارياته الافتتاحية السبع الأخيرة في كأس العالم لكرة القدم، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 4، لكن هذه هي المرة الثالثة التي يفشل فيها في تحقيق الفوز في البطولة التي كان متقدما فيها في الشوط الأول.

أيضا يُعد عدد التسديدات التي سددتها سويسرا والبالغة 26 تسديدة هو الأعلى لها في مباراة واحدة في كأس العالم لكرة القدم (منذ عام 1966)، وهو الأعلى لفريق لم يفز بأي مباراة في البطولة منذ هزيمة ألمانيا 2-1 أمام اليابان في عام 2022 (أيضا 26 تسديدة). وهذا يشير إلى التألق اللافت لحارس "العنابي" محمود أبو ندى.

تعادل متأخر للتاريخ

كما تجنب منتخب قطر الخسارة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات خلال نسخة 2022. كما أن هدفيه الوحيدين في تاريخ مشاركاته بالمونديال جاءا عبر ضربات رأسية.

أما هدف التعادل الذي سجله بوعلام خوخي لقطر (93:59) فهو ثالث هدف تعادل متأخر يتم تسجيله في دور المجموعات من كأس العالم لكرة القدم (منذ عام 1966)، بعد هدف سيلفستر فاريلا للبرتغال ضد الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2014 (94:34) وهدف لويس هيرنانديز للمكسيك ضد هولندا في عام 1998 (94:04).

شاكيري حاضر رغم الغياب

بخلاف شيردان شاكيري (10 أهداف)، لم يسجل لسويسرا أهدافا أكثر في المسابقات الكبرى من بريل إمبولو (6)، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها جوزيف هوجي، فيما جاءت 10 من أهداف بريل إمبولو الـ 25 مع سويسرا في آخر 13 مباراة له مع المنتخب الوطني، وجاء كل من هدفيه الأخيرين من ركلة جزاء.

إعلان

هناك رقم آخر لشاكيري تمت معادلته، حيث أصبح كل من غرانيت تشاكا وريكاردو رودريغيز ثاني وثالث لاعبين يمثلان سويسرا في 7 بطولات كبرى مختلفة (كأس العالم لكرة القدم / بطولة أمم أوروبا لكرة القدم) إلى جانب نجم بازل السويسري الحالي.

رقم قد يسلط الضوء على جانب آخر، فقد بلغ متوسط أعمار التشكيلة الأساسية لمنتخب سويسرا 30 عامًا و86 يومًا في هذه المباراة، وهو أكبر متوسط أعمار لتشكيلة أساسية في تاريخ مشاركات المنتخب السويسري بكأس العالم، متجاوزا الرقم السابق المسجل أمام البرازيل في التعادل 2-2 بنسخة 1950، عندما بلغ متوسط الأعمار 28 عامًا و314 يومًا.