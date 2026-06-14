سرقة ثم حصار بسبب الإعصار.. ماذا يحدث لمنتخب إنجلترا في أمريكا؟

عاش المنتخب الإنجليزي لحظات من الترقب والقلق بعد وصوله إلى مدينة كانساس سيتي للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026؛ حيث دوت صفارات الإنذار محذرة من وقوع إعصار مفاجئ، مما أجبر بعثة الفريق على الاحتماء داخل المباني بعد ساعات قليلة من وصوله.

دعت هيئة الأرصاد الجوية السكان إلى التوجه فورا للملاجئ لتجنب خطر عاصفة رعدية شديدة، مؤكدة أن العاصفة تصاحبها رياح عاتية تصل سرعتها إلى 129 كيلومترا في الساعة. ووجهت الهيئة تحذيرا شديد اللهجة للسكان قائلة: "احتموا في مبنى متين، وابتعدوا عن النوافذ، فقد يكون الحطام المتطاير قاتلا لمن يعلقون دون مأوى".

إلغاء الفعاليات الجماهيرية لحفظ السلامة

في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار مساء السبت، أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأنه تم توجيه لاعبي "الأسود الثلاثة" بالبقاء داخل غرفهم ومبنى الإقامة. وفي السياق ذاته، قررت السلطات المحلية إلغاء مهرجان مخصص للجماهير في المدينة بوقت مبكر لضمان سلامة المشجعين.

تأتي أزمة الطقس لتزيد من تعقيد بداية رحلة المنتخب الإنجليزي في الولايات المتحدة، إذ تعرض الفريق في وقت سابق لسرقة معدات التدريب الخاصة به قبل وصوله إلى كانساس سيتي. ورغم هذه الظروف، كان الفريق قد نجح في إجراء حصة تدريبية جماعية بعد ظهر السبت قبل صدور التحذيرات.

يُذكر أن إنجلترا تستهل مشوارها المونديالي ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة، بمواجهة قوية أمام المنتخب الكرواتي يوم الأربعاء المقبل في مدينة أرلينغتون.