زهران ممداني يظهر في مدرجات مباراة المغرب والبرازيل.. هل تتحقق نبوءته لأسود الأطلس؟

شهد ملعب "ميتلايف" في نيويورك حضور عمدة المدينة زهران ممداني، وحاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول، لمتابعة المباراة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والمغرب ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وأظهرت لقطات البث المباشر للمباراة وجود المسؤولين البارزين في الحزب الديمقراطي في المدرجات؛ حيث رصدت عدسات الكاميرا ممداني وهوتشول يتابعان مجريات اللقاء، وكانت النتيجة تشير حينها إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق (1-1).

ويأتي هذا الحضور في إطار الاهتمام الرسمي والمستمر من قِبل عمدة نيويورك بالفعاليات الرياضية الكبرى التي تُقام داخل النطاق الجغرافي للمدينة والولاية.

ولا يُعد اهتمام ممداني بالفعاليات الرياضية أمرا جديدا، لا سيما تلك المتعلقة بالمنتخب المغربي؛ فخلال بطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافها المغرب عام 2025، رُصد عمدة نيويورك في أحد المطاعم المغربية بالمدينة وهو يتابع مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره منتخب جزر القمر، أثناء تناوله الطعام والشاي المغربي التقليدي.

وكان ممداني قد توقع قبل البطولة أن المنتخب المغربي سيواصل الطريق حتى النهاية ويرفع كأس العالم في هذه النسخة الحالية التي تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث لم يخفِ ممداني دعمه لأسود الأطلس في المونديال.

جاء ذلك في مقابلة أجراها ممداني مع صحيفة "ذا غارديان" (The Guardian)، حيث توقع مباراة نهائية تجمع بين المغرب وفرنسا، وكان توقعه النهائي هو تحقيق انتصار مغربي على "الديوك الفرنسية" لحصد اللقب العالمي، ووفقا لجدول توقعاته ومسار البطولة بالأدوار الإقصائية، يرى ممداني أن المغرب سيتصدر المجموعة الثالثة أمام البرازيل قبل التقدم عبر الأدوار التالية.

وكان ممداني قد وجه رسالة عبر "إكس" باللغة العربية، للجماهير التي تستعد للوصول إلى ملعب "ميتلايف" ومشاهدة المباراة، في وسط حدث رياضي آخر بارز سيستضاف في نيويورك.

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فمن المتوقع أن يتوافد مئات الآلاف من المشجعين إلى وسط نيويورك لحضور المباراة الخامسة من سلسلة نهائي "إن بي إيه".

وحذر عمدة المدينة زهران ممداني السبت في منشور كتبه باللغة العربية أنه "بالنسبة لأولئك الذين سيتنقلون في مانهاتن، استعدوا لازدحام شديد في وسط المدينة"، داعيا المتجهين إلى ملعب "ميتلايف" الذي يحتضن مباراة البرازيل والمغرب، صاحب المركز الرابع في نسخة 2022، إلى تخصيص 4 إلى 5 ساعات للرحلة.