"أنتِ لا تفهمين".. روماريو يحرج مراسلة على الهواء بعد مباراة المغرب (فيديو)

أحرج النجم البرازيلي المعتزل روماريو صحفية تلفزيونية بعد نهاية مباراة "راقصي السامبا" ضد المغرب واتهمها بأنها لا تفهم في كرة القدم.

وألقى الأداء الباهت الذي قدمه المنتخب البرازيلي في أولى مبارياته في مونديال عام 2026 بظلاله على الجميع في البلاد، حيث سادت حالة من عدم الرضا والغضب من الشكل الذي ظهر فيه الفريق وكأنه أضعف من المغرب.

روماريو يحرج مراسلة على الهواء

وبعد المباراة التي جرت على ملعب ميتلايف وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 لحساب المجموعة الثالثة، سألت الصحفية فرناندا غينتيل روماريو من قناة "كازي تي في" (CazéTV) البرازيلية عن رأيه في هذه النتيجة وعما إذا كانت بمثابة الهزيمة.

لكن رد النجم الذي قاد بلاده للتتويج بكأس العالم عام 1994 كان صادما وقاسيا بقوله إن الصحفية لا تفهم في كرة القدم.

وأجاب روماريو "فرناندا، الأمر كالتالي. التعادل في المباراة الأولى من كأس العالم وأمام منتخب مثل المغرب، من لا يعرف الكثير عن كرة القدم هو فقط من سيفكر بطريقتكِ هذه".

وأضاف "نحن برازيليون والمنتخب المغربي قدم في رأيي كرة قدم أفضل من الناحية الفنية، وكانوا أفضل انتشارا في الملعب على الرغم من أننا بالطبع نمتلك لاعبين أفضل من المغرب".

وبعد شعورها بالإحراج الشديد من هذا الموقف قاطعت الصحفية حديث روماريو ونقلت الكلمة إلى أحد زملائها ممن كانوا يجرون مقابلة مع أحد اللاعبين، قبل أن تعود مجددا بعد دقائق لاستكمال المقابلة.

معاناة البرازيل أمام المغرب

وعانى المنتخب البرازيلي في الشوط الأول أمام نظيره المغربي الذي كان أكثر تنظيما وكثافة، كما بسط سيطرته على وسط الملعب وشكّل العديد من الفرص الخطيرة، قبل أن يسجل إسماعيل صيباري الهدف الأول بعد تمريرة رائعة في عمق الدفاع البرازيلي، انفرد على إثرها بالحارس أليسون بيكر ووضع الكرة في الشباك.

ومن لحظة تألق فردي، نجح فينيسيوس جونيور في إدراك التعادل عند الدقيقة 32، من تسديدة مقوسة أرسلها إلى الزاوية البعيدة للحارس المغربي ياسين بونو.

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وبعد شوط أول مثير، تراجع رتم المباراة في الشوط الثاني، وتحولت فيه الأفضلية نسبيا للبرازيل، دون أي تغيير على النتيجة النهائية.