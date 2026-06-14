رياضة|كأس العالم 2026

عميد المغاربة وعلى أعتاب زعامة أفريقيا.. أشرف حكيمي يتخطى زياش ويدخل تاريخ المونديال

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Brazil's Lucas Paqueta (20) challenges for the ball with Morocco's Achraf Hakimi (2) during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Yuki Iwanmura)
حكيمي خاض مباراته رقم 11 في كأس العالم مع المغرب (أسوشيتد برس)
Published On 14/6/2026
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آخر تحديث: 04:54 (توقيت مكة)

كان النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي على موعد جديد مع المجد في سجله الحافل مع عالم الساحرة المستديرة، بعدما شارك في لقاء منتخب بلاده مع نظيره البرازيلي في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتواجد حكيمي في القائمة الأساسية لمنتخب المغرب في لقائه مع منتخب البرازيل، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمونديال المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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وبات حكيمي أكثر لاعب مغربي خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم، بعدما لعب مباراته الـ11 في المونديال، حيث فض شراكته مع مواطنه حكيم زياش، الذي خاض 10 لقاءات في البطولة.

Brazil's forward #07 Vinicius Junior greets Morocco's defender #02 Achraf Hakimi at the end of the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Morocco at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 13, 2026. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)
حكيمي يصافح فينيسيوس بعد المباراة (الفرنسية)

رقم أفريقي

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن حكيمي بات أكثر لاعب أفريقي مشاركة في لقاءات كأس العالم، بالتساوي مع النجمين المعتزلين الكاميروني فرانسوا أومام بيك، والغاني أسامواه جيان.

وشارك حكيمي في 3 مباريات مع المغرب بكأس العالم عام 2018 في روسيا، الذي شهد وداع الفريق من مرحلة المجموعات، قبل أن يلعب في جميع لقاءات منتخب (أسود الأطلس) السبعة في مونديال قطر عام 2022، الذي حقق خلاله الفريق إنجازه الأسطوري بعدما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصعد للدور قبل النهائي في المونديال.

وخاض نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المتوج حديثا بدوري أبطال أوروبا، لقاءه رقم 11 مع المغرب في المونديال، أمام المنتخب البرازيلي في كأس العالم عام 2026.

المصدر: الألمانية

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