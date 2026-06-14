أُصيب بمطرقة وأنقذ حياة لاعب.. من هو حكم مباراة تونس والسويد في كأس العالم؟

اختار فيفا الأرجنتيني فالكون بيريز لإدارة المباراة الافتتاحية للمنتخب التونسي في كأس العالم 2026 ضد المنتخب السويدي فجر الاثنين، وهو الحكم الذي لُقّب بالبطل بعد أن أنقذ حياة لاعب لكرة القدم في عام 2017 على أرضية الملعب خلال مباراة أدارها في نهائي تصفيات الدرجة الأولى في الأرجنتين.

وُلد غوستافو فالكون بيريز عام 1988 بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وأدار في موسم 2025-2026، 28 مباراة في منافسات مختلفة منها 3 مباريات في كوبا ليبرتادوريس. ويشارك في كأس العالم لأول مرة في مسيرته التي انطلقت منذ عام 2015.

أُصيب بمطرقة وتمكّن من إكمال المباراة

كان ذلك عام 2017 في مباراة الذهاب في نهائي تصفيات الدرجة الأولى "سي" في الأرجنتين بين سان ميغيل وديفنسوريس أونيدوس، خلال الدقيقة 12 أُصيب المدافع أولارياغا عند منافسته على كرة هوائية، وتعرّض لكسر في الجمجمة، وبدأ التشنج في الملعب. في تلك اللحظة، كان تصرف الحكم فالكون بيريز حاسما، فهو بالإضافة إلى كونه حكما، هو منقذ معتمد من جمعية المنقذين، وقد قدم له المساعدة حتى وصول الأطباء. في النهاية، نُقل اللاعب إلى مستشفى أرجيريش حيث أُدخل بسبب انخماص وسحق في الجمجمة.

بعد التصادم بالرؤوس، رأيت اللاعب ساقطا. "عندما يكون الشخص مستلقيا على ظهره، فإن السبب الرئيسي للوفاة هو اللسان، الذي يمنع الشخص من التنفس. وضعته في وضعية جانبية، لكي يتحرك لسانه ولا يختنق"، هكذا صرّح بيريز لصحيفة كلارين (Clarin) في ذلك الوقت.

بعد ذلك الحادث، زار فالكون بيريز، الذي عمل سبع سنوات على شواطئ سان برناردو خلال الصيف وهو أيضا أستاذ للتربية البدنية، اللاعب في المستشفى، الذي تعافى في النهاية. بفضل هذا التصرف الحاسم تجاه أولارياغا، حصل الحكم على تكريم "اللفتة الرياضية النموذجية" من قبل اللجنة الأولمبية الأرجنتينية.

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بعد تلك التجربة الفريدة التي ارتدى فيها ثوب البطل، انتقل فالكون بيريز إلى الدوري الممتاز بعد قيادته في الدوري الوطني. كانت بدايته في 3 فبراير/شباط 2019 في الجولة 17 من الدوري الممتاز. ومنذ عام 2022 أصبح دوليا وقد أدار بالفعل مباريات في كأس سودامريكانا، وكوبا ليبرتادوريس، وكأس العالم تحت 20 عاما، وحتى التصفيات الأولمبية لباريس 2024.

أُصيب بمطرقة وتمكّن من إكمال المباراة

في عام 2025 أدار الحكم الأرجنتيني مباراة تميزت بحادثة عنف غير عادية، خلال الجولة 15 من بطولة الإياب، شهدت توقفين خلال الشوط الأول. الأولى منها حدثت عندما ألقت الجماهير قنابل صوتية في الشوط الأول واصطدمت شظية بذراع مساعدة الحكم "ماريانا دي ألميدا"، قبل أن تستأنف المباراة، أما الثانية، فقد تم إلقاء مطرقة من المدارج، أصابت فالكون بيريز، الذي تمكّن من مواصلة مهامه رغم هذا الاعتداء، الذي أثار الجدل في وسائل الإعلام الأرجنتينية.

وسيدير بيريز (38 عاما) مباراة الجولة الأولى من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2026 بين السويد وتونس فجر الاثنين 15 يونيو/حزيران، المجموعة التي تضم أيضا منتخبي هولندا واليابان.