جوتا حاضر في المونديال.. أساور الوفاء ترافق نجوم البرتغال

في لفتة إنسانية مؤثرة تعكس حجم التقدير الذي يحظى به الراحل ديوغو جوتا داخل أروقة الكرة البرتغالية، قرر المنتخب البرتغالي ارتداء أساور تذكارية خاصة طوال مشاركته في نهائيات كأس العالم عام 2026، تخليدا لذكرى المهاجم الذي ترك بصمة بارزة بقميص منتخب بلاده قبل رحيله المأساوي العام الماضي.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص لاعبي المنتخب البرتغالي على إبقاء ذكرى زميلهم الراحل حاضرة خلال أكبر محفل كروي عالمي، في خطوة تؤكد قوة الروابط الإنسانية التي تجمع أفراد الفريق داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وكشفت التقارير أن فكرة الأساور التذكارية جرى تقديمها خلال لقاء جمع المنتخب البرتغالي برئيس الوزراء لويس مونتينيغرو قبل انطلاق منافسات البطولة، حيث حرص المسؤول البرتغالي على توجيه رسالة دعم وتحفيز للاعبين، تضمنت هذه المبادرة التي لاقت ترحيبا واسعا داخل معسكر المنتخب.

وأكد لاعب الوسط فيتينيا أن جميع اللاعبين استقبلوا الفكرة بمشاعر إيجابية كبيرة، مشيرا إلى أن قرار ارتداء الأساور لم يكن مجرد إجراء رمزي، بل جاء بإجماع كامل من أفراد الفريق الذين رأوا فيه أفضل وسيلة لتكريم زميلهم الراحل.

.. مسيرة دولية لا تُنسى

ويُعد ديوغو جوتا أحد أبرز الأسماء التي دافعت عن ألوان المنتخب البرتغالي خلال السنوات الأخيرة، حيث خاض 49 مباراة دولية وسجل 14 هدفا، وأسهم في العديد من النجاحات التي حققها المنتخب على الساحة الأوروبية والدولية.

وترك رحيله المفاجئ إثر حادث سير مأساوي في إسبانيا صدمة كبيرة داخل الوسط الرياضي البرتغالي، خاصة بين زملائه الذين رافقوه لسنوات طويلة داخل المنتخب.

ورغم الألم الذي خلفه غياب جوتا، فإن المنتخب البرتغالي يسعى إلى تحويل هذه المشاعر إلى مصدر إضافي للتحفيز خلال منافسات كأس العالم، حيث يرى اللاعبون أن تقديم بطولة قوية قد يكون أفضل تكريم ممكن لذكراه.

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ويأمل نجوم المنتخب أن يساهم هذا الرمز الموحد في تعزيز روح التلاحم بين أفراد المجموعة، وأن يمنحهم دافعا إضافيا خلال المباريات الصعبة التي تنتظرهم في البطولة.

بداية المشوار أمام الكونغو الديمقراطية

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب البرتغالي مشواره في كأس العالم عام 2026 بمواجهة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تطلعات كبيرة لتحقيق بداية قوية تعزز حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويدخل المنتخب البرتغالي البطولة ضمن قائمة المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدًا في المنافسات، مستفيدًا من امتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والموهبة، يتقدمهم القائد المخضرم كريستيانو رونالدو.

ويؤكد قرار المنتخب البرتغالي ارتداء الأساور التذكارية أن كرة القدم لا تقتصر على النتائج والألقاب فقط، بل تحمل أيضا قيم الوفاء والاحترام وتقدير من تركوا أثرا في مسيرتها.

ومع انطلاق رحلة البرتغال في كأس العالم عام 2026، ستكون ذكرى ديوغو جوتا حاضرة في كل مباراة، في مشهد يجسد ارتباط اللاعبين بزميلهم الراحل وإصرارهم على تخليد اسمه في واحدة من أهم البطولات الكروية على مستوى العالم.