مع انطلاق كأس العالم 2026، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة مفتوحة لتداول مشاهد من الملاعب والشوارع وحفلات الافتتاح وأجواء الجماهير.

وفي الأيام الأولى للبطولة، حصدت مقاطع وصور متداولة تفاعلا واسعا، إذ قُدمت بوصفها لقطات مباشرة من المونديال أو من محيطه الجماهيري والسياسي.

وتنوعت المواد المتداولة بين مشاهد لجماهير في الشوارع، وعروض ضخمة داخل الملاعب، ولقطات تزعم توثيق حوادث أو مواقف مرتبطة بالبطولة، ما جعلها تنتشر بسرعة في ظل الزخم العالمي المصاحب للحدث.

وتتبعت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عددا من هذه المقاطع للتحقق من سياقها ومصدرها، في محاولة لفصل ما يعود فعلا إلى البطولة عما أُعيد تداوله أو قُدِّم ضمن سياق غير دقيق.

جماهير هولندا في الشوارع

من بين المقاطع الأكثر تداولا، ظهر فيديو لآلاف المشجعين الهولنديين في شارع مكتظ بالأعلام والقمصان البرتقالية، وسط أجواء احتفالية صاخبة وهتافات جماهيرية.

وقدمت حسابات على منصات التواصل المقطع على أنه يوثق وصول جماهير منتخب هولندا إلى الولايات المتحدة استعدادا لمباريات كأس العالم 2026، مستفيدة من ضخامة المشهد وتزامنه مع انطلاق البطولة.

وساعدت طبيعة الفيديو على انتشاره، فهو يقدم صورة مثالية لما يتوقعه المتابعون في حدث عالمي كبير بجماهير كثيفة، وألوان المنتخب، وشوارع مزدحمة، ومشهد احتفالي يصلح لأن يكون من محيط المونديال.

ماذا يقول التحقق؟

أظهر البحث العكسي أن الفيديو لا يعود إلى كأس العالم 2026، بل نُشر سابقا في يونيو/حزيران 2024، ويوثق تجمعا لجماهير المنتخب الهولندي في مدينة هامبورغ الألمانية قبل مباراة ضمن بطولة أمم أوروبا 2024.

وتطابقت المشاهد مع مواد منشورة في ذلك الوقت عن جماهير هولندا في هامبورغ، بينها مقاطع نشرتها منصات رياضية ووسائل إعلام دولية خلال البطولة الأوروبية.

وبذلك، فإن المقطع حقيقي من حيث الأصل، لكنه لا يوثق وصول الجماهير الهولندية إلى الولايات المتحدة، ولا يرتبط بكأس العالم 2026، وإنما أُعيد تداوله في سياق مونديالي جديد.

عرض ضخم لمنتخب إيران

كما تداولت حسابات مقطعا زعمت أنه يوثق عرضا ضخما لمنتخب إيران خلال حفل افتتاح كأس العالم في الولايات المتحدة، تظهر فيه مجسمات كبيرة وعروض بصرية داخل أحد الملاعب، مع عناصر مرتبطة بالتراث الإيراني.

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جاذبية المشهد جاءت من طبيعته البصرية اللافتة، إذ بدا كأنه جزء من عرض رسمي مخصص لدخول أحد المنتخبات، وهو ما دفع مستخدمين إلى تداوله بوصفه لحظة من حفل الافتتاح.

ومع تصاعد التفاعل حول مشاركة المنتخبات في البطولة، انتشر المقطع بين حسابات ناطقة بالفارسية وأخرى مهتمة بأخبار المونديال، باعتباره مشهدا احتفاليا رسميا.

ماذا يقول التحقق؟

أظهر الفحص البصري للمقطع مؤشرات عدة على أنه غير حقيقي، من بينها تغير تفاصيل المجسمات بين اللقطات، وعدم اتساق حركة الجماهير، وظهور عناصر بصرية وإضاءة لا تبدو منسجمة داخل المشهد.

كما أظهرت المقارنة مع اللقطات الرسمية لمراسم الافتتاح أن دخول المنتخبات جرى عبر حمل الأعلام داخل أرض الملعب، دون عروض ضخمة أو مجسمات خاصة لكل منتخب على النحو الظاهر في المقطع المتداول.

ولتعزيز الفحص، مرّرنا إحدى لقطات مقطع العرض المنسوب لمنتخب إيران عبر موقع "إيمج ويسبرر" (ImageWhisperer)، وهو أداة متخصصة في التحقق من الصور ورصد مؤشرات التوليد أو التلاعب بالذكاء الاصطناعي، وأظهرت نتيجة الفحص وجود مؤشرات على أن الصورة معدلة أو مولدة رقميا، بما يدعم الملاحظات البصرية التي رصدتها الوحدة في المقطع، مثل عدم اتساق تفاصيل المجسمات وتبدل بعض العناصر بين اللقطات.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الفيديو مولد أو معدل رقميا، ولا يوثق عرضا رسميا لمنتخب إيران في حفل افتتاح كأس العالم 2026.

ثقب في ملعب الافتتاح

في سياق آخر، انتشر مقطع زعم ناشروه أنه يوثق خللا في أرضية ملعب الافتتاح أزتيكا بالمكسيك خلال فعاليات كأس العالم.

ويُظهر الفيديو مشهدا داخل ملعب، مع تركيز على ما بدا أنه تلف أو فتحة في أرضية الملعب، وجرى ربطه بسرعة بجاهزية الملاعب المكسيكية لاستضافة مباريات البطولة.

واستندت المنشورات إلى توقيت التداول أكثر من أي دليل داخل الفيديو نفسه، إذ لم يتضمن المقطع علامات واضحة تثبت أنه صُوِّر خلال أيام كأس العالم أو داخل ملعب يستضيف إحدى مبارياته.

ماذا يقول التحقق؟

قاد البحث العكسي إلى نسخة أقدم من المقطع منشورة عبر إنستغرام في أبريل/نيسان 2026، أي قبل انطلاق كأس العالم.

وجاء في وصف المقطع بالإسبانية "هكذا يبدو ملعب بانورتي الجديد، ملعب أزتيكا"، من دون أي إشارة إلى أنه يوثق خللا حدث خلال مباريات البطولة أو أثناء فعالياتها.

مشجع يتعاطى المخدرات

وتداول مستخدمون مقطعا آخر قالوا إنه يوثق لحظة ضبط مشجع يتعاطى المخدرات داخل المدرجات خلال إحدى مباريات كأس العالم.

ويعتمد الفيديو على مشهد صادم وقابل للانتشار، إذ يظهر شخص داخل مدرجات ملعب في موقف غير مألوف، بينما تتجه الأنظار نحوه كما لو أن الواقعة حدثت أمام جماهير المباراة.

وانتشر المقطع في أكثر من منصة، مستفيدا من حساسية الادعاء وارتباطه بحدث عالمي يتابعه ملايين الأشخاص، وهو ما يجعل أي مشهد غير اعتيادي قابلا للتحول بسرعة إلى مادة رائجة.

لكن التدقيق أظهر أن الفيديو مولد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يوثق واقعة حقيقية داخل مدرجات كأس العالم.

كما قاد البحث العكسي إلى نسخة منشورة في 15 مايو/أيار الماضي، قبل انطلاق البطولة، عبر حساب ينشر محتوى رقميا غير حقيقي.

حرق علم إسرائيل في المكسيك

ومن بين أكثر المقاطع التي أُعيد تداولها مع انطلاق البطولة، فيديو يُظهر احتجاجا يتضمن حرق علم إسرائيل، مع ادعاءات بأنه مرتبط بأجواء استقبال كأس العالم في المكسيك، ما منح المشهد زخما إضافيا على المنصات.

ماذا يقول التحقق؟

أظهر البحث العكسي أن المقطع منشور منذ 21 أبريل/نيسان 2026، ويعود إلى مظاهرة تضامنية مع فلسطين في المكسيك، لا إلى فعاليات كأس العالم.

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وبذلك، فإن الفيديو حقيقي من حيث الأصل، لكنه وضع في سياق مضلل عند إعادة تداوله على أنه مرتبط بأجواء المونديال.

وتكشف هذه الحالة كيف يمكن لمقاطع سياسية أو احتجاجية سابقة أن تُسحب إلى سياق رياضي راهن، خاصة عندما يكون الحدث عالميا وتكون المنصات في حالة تداول كثيف للمشاهد المرتبطة به.

لماذا تنتشر هذه المقاطع؟

تكشف الحالات التي تحققت منها وحدة المصادر المفتوحة نمطا يتكرر مع الأحداث الرياضية الكبرى، إذ تتحول البطولة إلى سياق جاهز لإعادة تدوير مقاطع قديمة أو نشر مشاهد مولدة رقميا.

وتتغذى هذه المقاطع على 3 عناصر رئيسية: توقيت التداول، وقابلية المشهد للإثارة، وصعوبة التحقق السريع من الصور والفيديوهات القصيرة وسط الزخم الجماهيري.

فالمستخدم الذي يرى جماهير تحتفل في الشوارع قد لا يتوقف عند السؤال عن المدينة والتاريخ، كما أن مشهدا مولدا بالذكاء الاصطناعي داخل ملعب قد يبدو مقنعا للوهلة الأولى، خاصة إذا جاء مصحوبا بتعليق واثق أو باسم منتخب مشارك في البطولة.

ومع تطور أدوات التوليد الرقمي، لم يعد التضليل محصورا في إعادة نشر فيديوهات قديمة، بل بات يشمل صناعة مشاهد كاملة تبدو كأنها من قلب الحدث، من دون أن تكون قد حدثت أصلا.

كيف يمكن اكتشاف السياق المضلل؟

تساعد بعض المؤشرات الأولية على فحص المقاطع المتداولة خلال البطولات الكبرى، من بينها البحث عن النسخة الأقدم من الفيديو، ومقارنة المشاهد مع البث الرسمي، والانتباه إلى تفاصيل المكان واللافتات والملابس وحركة الجماهير.

كما أن المقاطع المولدة رقميا غالبا ما تظهر فيها اضطرابات بصرية، مثل تغير التفاصيل بين اللقطات، أو حركة غير طبيعية للجماهير، أو عناصر غير منسجمة في الإضاءة والعمق والحجم.

لكن هذه المؤشرات لا تكفي دائما وحدها، لذلك يبقى البحث العكسي ومقارنة اللقطات بمصادر رسمية أو أرشيفية خطوة أساسية قبل التعامل مع أي مقطع بوصفه توثيقا حقيقيا من البطولة.

ومع انطلاق صافرة البداية مساء الخميس الماضي، يعيش عشاق اللعبة افتتاح رحلة مونديالية تمتد لأكثر من شهر، وتشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا، في نسخة يأمل المنظمون أن تكون الأكثر جماهيرية وإثارة في تاريخ البطولة.