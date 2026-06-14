توقيف نجم السلة جيمس هاردن بتهمة حيازة سلاح غير قانوني

أفاد موقع "تي إم زي" (TMZ) المختص بأخبار المشاهير، أن السلطات في ولاية تكساس أوقفت جيمس هاردن، نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، صباح السبت، على خلفية تهمة تتعلق بحيازة سلاح بشكل غير قانوني.

وأكدت المصادر القضائية أن هاردن، الذي يلعب حاليا في صفوف فريق كليفلاند كافالييرز، قد أقر أمام عناصر الشرطة بملكيته للسلاح المضبوط، قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقا بكفالة مالية، على أن يمثل أمام القضاء في 22 يونيو/حزيران الجاري.

وتأتي هذه الواقعة في توقيت صعب للاعب، الذي يمر بمرحلة حرجة عقب خروج فريقه "كليفلاند كافالييرز" من نهائيات المؤتمر الشرقي، بعد هزيمة قاسية بنتيجة (4-0) أمام فريق نيويورك نيكس.

وبحسب ما نقله موقع "تي إم زي"، تم توقيف اللاعب -الحائز على لقب أفضل لاعب في الموسم العادي 2017-2018- في سجن مقاطعة هاريس، حيث قضى فترة احتجاز وجيزة قبل الإفراج عنه.

تفاصيل الواقعة

تشير المعطيات المتوفرة إلى أن التوقيف جرى في حدود الساعة 3:40 صباحا، حين أوقفت دورية للشرطة سيارة كان يستقلها هاردن برفقة مجموعة من أصدقائه. وخلال إجراءات التفتيش، عُثر على مسدس موضوع في حامل الأكواب بالسيارة.

وعقب اعتراف هاردن بملكية السلاح، نُقل إلى مركز الاحتجاز في مقاطعة هاريس، قبل أن يتقرر الإفراج عنه تحت قيود قانونية صارمة.

وفرضت المحكمة شروطا إلزامية للإفراج عن هاردن بكفالة، تضمنت حظرا تاما على حيازته لأي أسلحة نارية أو ذخائر أو أي أدوات قتالية أخرى. كما نصت الشروط على منع اللاعب من تعاطي الكحول أو المواد الخاضعة للرقابة أو المخدرات أو القنب، ما لم يكن ذلك بموجب وصفة طبية معتمدة. بالإضافة إلى ذلك، ألزمته المحكمة بالخضوع لاختبارات بول عشوائية بشكل دوري لضمان الالتزام بهذه الشروط.

مسيرة اللاعب الاحترافية

ويعد جيمس هاردن، الملقب بـ "اللحية"، أحد أبرز الأسماء في دوري كرة السلة الأمريكي. وقد بدأت رحلته في "الدرافت" (Draft) عام 2009 عندما اختاره فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر في المرتبة الثالثة. انتقل بعدها للعب مع هيوستن روكتس (2012-2021)، ثم خاض تجارب مع بروكلين نتس (2021-2022)، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز (2022-2023)، وصولا إلى لوس أنجلوس كليبرز (2023-2026).

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وفي تطور لافت لمسيرته، انتقل هاردن إلى فريق كليفلاند كافالييرز في 4 فبراير/شباط الماضي، ضمن صفقة تبادل كبرى مع لوس أنجلوس كليبرز، حيث انتقل بموجبها صانع الألعاب داريوس جارلاند وخيار الجولة الثانية في "درافت 2026" إلى صفوف الكليبرز.