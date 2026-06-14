رياضة|كأس العالم 2026

تقرير.. قائمة المنتخبات الـ10 الأكثر عرضة للإنهاك الحراري في المونديال

حفظ

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - USA v Paraguay - Fans gather at Billie Jean King National Tennis Center - Billie Jean King National Tennis Center, Flushing, New York, U.S. - June 12, 2026 General view as message showing weather warning is displayed on the big screen ahead of the match IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
شاشة عرض تظهر رسالة تحذير حول الطقس قبل مباراة الولايات المتحدة وباراغواي في مونديال 2026 (رويترز)
Published On 14/6/2026

تفرض موجة الحر التي تشهدها بطولة كأس العالم 2026 تحديات كبيرة على المنتخبات المشاركة، حيث باتت الظروف المناخية القاسية عاملا حاسما يهدد بقلب الموازين والتأثير المباشر على الأداء البدني للاعبين.

وأشارت دراسة تحليلية أجرتها وكالة "بلومبرغ" إلى وجود تباين حاد في تأثر المنتخبات بهذه الموجة، يعود في جزء كبير منه إلى العوامل الجغرافية وتوقيت المباريات، بالإضافة إلى التفاوت في البنية التحتية للملاعب.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وفي الوقت الذي تتوفر فيه أنظمة تكييف متطورة في بعض المنشآت، كشفت الدراسة أن 80% من ملاعب البطولة تفتقر لهذه التقنيات، مما يضع العديد من المنتخبات تحت ضغط حراري مرتفع قد يغير من حسابات التتويج باللقب.

في ظل هذه المعطيات، يطرح خبراء رياضيون تساؤلات حول مدى قدرة المنتخبات على إدارة مخزونها البدني وتجاوز العقبات المناخية التي فرضت نفسها كعنصر تكتيكي إضافي في هذه النسخة من البطولة.

معاناة فرنسية في الموعد الخطأ

يعدّ المنتخب الفرنسي؛ وصيف مونديال قطر 2022 وأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، من ضمن الأكثر تأثرا بهذه العوامل بحسب الدراسة، إذ من المقرر أن يخوض "الديوك" مبارياتهم الثلاث الأولى في توقيتات "الذروة الحرارية" بعد الظهر، بواقع مباراتين في الساعة الثالثة، ومباراة في الساعة الخامسة عصرا (بالتوقيت المحلي).

مبابي خلال حصة تدريبية مع المنتخب الفرنسي استعدادا لانطلاق نهائيات كأس العالم
المنتخب الفرنسي خلال حصة تدريبية استعدادا لانطلاق مبارياته في كأس العالم (الفرنسية)

ولا يقتصر الخطر على فرنسا وحدها؛ بل إن "المجموعة التاسعة" التي تضم أيضا كلا من العراق، والنرويج، والسنغال، تصنّف بالكامل ضمن قائمة المنتخبات العشرة الأكثر عرضة لتبعات الحرارة، حيث ستخوض جميع فرق هذه المجموعة مبارياتها في ظروف مناخية صعبة.

وتتصدر تونس قائمة الأكثر تأثرا عالميا، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة خلال مبارياتها إلى نحو 28 درجة مئوية.

قائمة المنتخبات العشرة الأكثر عرضة لضغط الحرارة:

  1. تونس
  2. فرنسا
  3. غانا
  4. الإكوادور
  5. العراق
  6. السنغال
  7. بنما
  8. كوت ديفوار
  9. النرويج
  10. البرازيل
تدريبات المنتخب التونسي في المكسيك (المنتخب التونسي)
هل تؤثر الأجواء الحارة على نسور قرطاج؟ (المنتخب التونسي-فيس بوك)

استراحات التبريد.. مسكن مؤقت أم حل مستدام؟

وفي مسعى لامتصاص هذا الغضب المناخي، أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "استراحات تبريد" إجبارية لمدة 3 دقائق في كل شوط، وهو إجراء جرى اختباره في المباريات التحضيرية للبطولة.

إعلان

وتهدف هذه الاستراحات إلى منح اللاعبين فرصة للترطيب الداخلي وتخفيض حرارة الجسم، ما يساعد في تجنب حالات الإنهاك الحراري الحاد أو التشنجات العضلية المفاجئة الناتجة عن الجفاف، وهي فوائد فسيولوجية لا يستهان بها في ظروف اللعب القاسية.

Soccer Football - International Friendly - England v New Zealand - Raymond James Stadium, Tampa, Florida, U.S. - June 6, 2026 New Zealand players during a water break IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck
لاعبو نيوزيلاندا أثناء استراحة تبريد في مباراتهم الودّية أمام إنجلترا في فلوريدا (رويترز)

ومع ذلك، يظل التساؤل قائما حول كفاية هذه الدقائق الثلاث في إعادة إنعاش اللاعبين بدنيا وذهنيا. ويرى العديد من الخبراء الرياضيين أنها أشبه بـ "مسكن مؤقت" أمام وطأة الحر الشديد؛ فالاستراحة قصيرة نسبيا لما يبذلونه من مجهود ولا تسمح للجسم باستعادة توازنه الحراري بشكل كامل، خاصة إذا كانت الرطوبة عالية.

وتزداد المخاوف من الفوارق الحرارية المتباينة؛ حيث تشير التوقعات العلمية إلى أن بعض المنتخبات، مثل هولندا، قد تواجه تقلبات تصل إلى 5 درجات مئوية بين مباراة وأخرى، ما يؤدي إلى إرباك في التحضيرات البدنية ويزيد من إرهاق اللاعبين رغم وجود الاستراحات.

ورغم أن "الفيفا" عمد إلى ترحيل مواعيد بعض المباريات لتفادي أسخن ساعات النهار، إلا أن هذا الإجراء لم يشمل الجميع.

epa13013038 Spanish national soccer players attend a training session of the team at the Soccer City in Las Rozas, Madrid, Spain, 03 June 2026. Spain are drawn in Group H of the upcoming FIFA World Cup 2026 starting on 11 June 2026 and running until 19 July 2026. EPA/ZIPI ARAGON
الإسبان الأكثر حظاً.. سيلعبون في ملاعب مبردة (غيتي)

ملاذات آمنة.. ومفارقات

تبرز إسبانيا كواحدة من أكثر المنتخبات حظا في هذه البطولة، إذ من المنتظر أن تلعب مباراتين في دور المجموعات داخل ملاعب مجهزة بأنظمة تكييف متطورة.

وعلى الضفة الأخرى، ضمت قائمة المنتخبات الأقل تأثرا كلا من: أوزبكستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسبانيا، والتشيك، والمكسيك.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأجنبية

إعلان