تفاعل كبير في دمشق مع مونديال عام 2026.. لماذا لا يتأهل المنتخب السوري لكأس العالم؟

على الرغم من البعد الجغرافي بين العاصمة السورية دمشق وملاعب كأس العالم 2026 التي تحتضنها ثلاث دول بالقارة الشمالية لأمريكا، إلا أن التفاعل السوري مع الحدث الرياضي الأشهر كان لافتا، منذ انطلاق المنافسات أمس في النسخة الجديدة من البطولة.

ففي تجمع جماهيري نظمته المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية في "أرض المعارض القديمة" بدمشق، تحول المكان إلى مدرج كروي، علت فيه أصوات التشجيع للمنتخبين المغربي والقطري، اللذين يمثلان العرب إلى جانب منتخبات العراق والجزائر والسعودية ومصر وتونس والأردن.

ورصد مراسل منصة "سوريا الآن" الذي كان حاضرا في التجمع، الأجواء المونديالية التي عمت المكان، حيث تابع الحضور بحماس بالغ مجريات المباريات، متفاعلين مع كل هجمة وهدف، في مشهد كسر سكون الليل في العاصمة السورية مع بدء فصل الصيف.

وتأتي الفعالية التي حملت اسم "مهرجان كأس العالم 2026" في دمشق "تعزيزا للجانب الشبابي والاجتماعي" والتي توفر نقلا مباشرا لكل المباريات، وفق ما أفاد محمد مصطفى مدير المؤسسة العامة للمعارض محمد مصطفى في تصريح لقناة "الإخبارية السورية".

وإلى جانب هذا التجمع المركزي، شهدت مختلف المحافظات السورية حراكا جماهيريا لافتا، حيث امتلأت المقاهي بالمشجعين الذين تابعوا المباريات بشغف وحماس كبيرين.

احتفال كبير بهدف قطر

وكانت اللقطة الأبرز، لحظة تسجيل منتخب قطر هدف التعادل أمام منافسه المنتخب السويسري، في الدقيقة 90 من عمر أولى مباريات المنتخبات العربية بالبطولة العالمية، حيث دوت صيحات الفرح في المكان. ووثق مقطع مصور بثته "سوريا الآن" هذه المشاهد الحماسية، وسط هتافات دوت في أرجاء أرض المعارض بالعاصمة السورية.

تشجيع حماسي لـ"أسود الأطلس"

الأطفال بدورهم كان لهم بصمتهم الواضحة في متابعة مونديال 2026 من دمشق، وأبدوا ثقة كبيرة بالقدرات الكروية للمنتخب المغربي مع انطلاق مبارياته التي انتهت بالتعادل الإيجابي، هدفاً لهدف، أمام المنتخب البرازيلي.

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ففي لقاء مع الطفل عمر أمين، توقع أن يفوز المنتخب المغربي، مرجعاً ذلك إلى تفوق لاعبي "أسود الأطلس" في اللياقة البدنية مقارنة بالمنافس البرازيلي.

أما طفل آخر، فقد استند في توقعه إلى تاريخ المغرب الحديث في البطولة، قائلا لمراسل " سوريا الآن"، إن التشكيلة "المغربية قوية وفازت على البرتغال في عام 2022، ولديها حارس قوي والنجم أشرف حكيمي"، في إشارة إلى الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في النسخة الماضية.

ولم تخلُ الساحة من تعدد الآراء والتحليلات الكروية، ففي حين توقع مشجع آخر فوز المغرب مجدداً، خالفه الرأي مشجع آخر رجّح كفة المنتخب البرازيلي، معتبراً أن الأخير سيفوز بالمباراة، وسيكون بطلا لكأس العالم 2026.

لماذا سوريا خارج المونديال؟

وإلى جانب متعة المتابعة، عبّر عدد من المشجعين السوريين عن أملهم في مشاركة المنتخب السوري في نسخ كأس العالم المقبلة، كما تحدثوا عن رأيهم بالأسباب الكامنة خلف غياب سوريا تاريخيا عن البطولة.

وتحدث أحد المشجعين السوريين لمراسل "سوريا الآن"، عن رأيه بعدم تأهل بلاده للمونديال حتى الآن، قائلاً: "لدينا معنويات لكن لا توجد إمكانيات، لدينا مغتربون يمكن أن ينشغل عليهم للمستقبل".

وأوضح آخر أن عدم التأهل هو "نتيجة سنوات طويلة من المحسوبيات في المنتخب"، فيما قال ثالث: "يمكن أن يكون ذلك عندما تتوفر وزارة رياضة وشباب واتحاد كرة قدم تدعم المواهب الرياضية، إلا أننا في الوقت الحالي ما زلنا نحافظ على الوجوه القديمة وهم فاسدون".

في حين ربط أحد المشجعين غياب المنتخب السوري عن بطولة كأس العالم، بسبب عدم توفر التجهيزات الرياضية الأساسية من ملاعب جيدة وصالات مجهزة، بينما اعتبر آخر أن "اللاعب بحاجة لدعم".