30 تسديدة بلا أهداف واستحواذ قياسي.. أرقام وإحصاءات من مباراة أستراليا وتركيا

حقق منتخب أستراليا انتصارا ثمينا على نظيره التركي، فجر الأحد، بهدفين دون رد في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت العديد من الأرقام والإحصاءات اللافتة التي عكست سيناريو غير مألوف في تاريخ البطولة.

ويُعد هذا الفوز الثاني فقط للمنتخب الأسترالي بمباراته الافتتاحية في كأس العالم، بعد إنجازه الأول في نسخة 2006، كما أنها المرة الخامسة فحسب التي يسجل فيها هدفين أو أكثر خلال مباراة واحدة في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وشكّل الفوز على تركيا محطة خاصة للمنتخب الأسترالي، إذ إنه أول انتصار له على منتخب أوروبي في مباراة دولية منذ تغلبه على الدنمارك بهدف دون رد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها هدفين أو أكثر في شباك منتخب أوروبي منذ فوزه على المجر بنتيجة 2-1 عام 2018.

ورغم سيطرة المنتخب التركي على مجريات اللعب، فإنه عجز عن هز الشباك للمرة الثانية فقط في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما كان قد سجل بمعدل 3.5 أهداف في المباراة الواحدة خلال مواجهاته الأربع السابقة أمام منتخبات آسيوية.

استحواذ بلا فعالية

وسجلت أستراليا أدنى نسبة استحواذ لها في تاريخ مشاركاتها بالمونديال، بعدما اكتفت بالاستحواذ على الكرة بنسبة 28.3% فقط، وهي أيضا أقل نسبة استحواذ لأي منتخب في كأس العالم 2026 حتى الآن.

في المقابل، فرض المنتخب التركي تفوقا واضحا في بناء اللعب، إذ نجح في تنفيذ 71 تمريرة اخترقت خط الوسط، وهو أعلى رقم يسجله أي منتخب في مباراة بكأس العالم منذ نسخة 2010.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا التفوق على النتيجة، حيث اقترب المنتخبان من بعضهما في التمريرات التي اخترقت الخط الدفاعي، بواقع خمس لتركيا مقابل أربع لأستراليا.

كما أظهرت الإحصاءات حجم الهيمنة التركية الهجومية، بعدما سدد اللاعب أردا غولر ثماني كرات على المرمى، وهو أعلى رقم لأي لاعب في مونديال 2026 حتى الآن.

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وبلغ إجمالي تسديدات المنتخب التركي 30 محاولة، وهو أكبر عدد من التسديدات لمنتخب يفشل في التسجيل خلال مباراة بكأس العالم منذ أن سددت البرتغال 31 كرة أمام إنجلترا في نسخة 2006 دون أن تهز الشباك.

أبطال المباراة

دفاعيا، تألق المدافع هاري سوتار الذي قام بـ14 تشتيتا للكرة، ليصبح ثاني أفضل رقم في تاريخ أستراليا بكأس العالم بعد بيتر ويلسون الذي سجل 15 تشتيتا أمام ألمانيا الشرقية عام 1974، كما أن هذا الرقم يُعد ثالث أعلى حصيلة لأي لاعب في مونديال 2026.

أما حارس المرمى باتريك بيتش فكان أحد أبرز نجوم اللقاء بعدما تصدى لثماني كرات، مسجلا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد من التصديات لحارس أسترالي في مباراة بكأس العالم، كما يُعد أعلى رقم لحارس يخوض مباراته الأولى في البطولة منذ الحارس التركي رستو ريتشبر الذي تصدى لتسع كرات أمام البرازيل في نسخة 2002.

وشهدت المباراة أيضا بروز الموهبة الشابة نيستوري إيرانكوندا، الذي أصبح بعمر 20 عاما و125 يوما أصغر لاعب يسجل هدفا لأستراليا في تاريخ كأس العالم، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم بريت هولمان، كما بات رابع لاعب أسترالي فقط يسجل في ظهوره الأول بالمونديال.