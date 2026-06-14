رياضة|كأس العالم 2026|البرازيل

بعد التعادل مع المغرب.. أنشيلوتي يتحدث عن توتر لاعبي البرازيل ويقلل من تأثير النتيجة

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Brazil's Italian head coach Carlo Ancelotti gestures during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Morocco at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 13, 2026.
الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل أثناء إدارة لقاء المغرب في كأس العالم 2026 (الفرنسية)
Published On 14/6/2026

قال مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي إن "كأس العالم لا تُحرز بناء على المباراة الأولى"، وذلك بعد تعادل أبطال العالم خمس مرات بصعوبة 1-1 مع المغرب يوم السبت في مونديال 2026.

وكان "السيليساو" مهددا بخسارة مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1934، بعدما تأخر بهدف إسماعيل صيباري في نيوجيرسي.

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وأحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل الرائع ليمنح البرازيل نقطة، لكن أنشيلوتي اعترف بأن الأداء لم يكن على مستوى التوقعات.

وقال الإيطالي: "أعتقد أنها كانت مباراة صعبة، خصوصا في بدايتها. أظن أن الفريق كان متوترا بعض الشيء وأن الأعصاب كانت مشحونة".

Morocco's midfielder #11 Ismael Saibari and Brazil's defender #16 Douglas Santos fight for the ball during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Morocco at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 13, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
صراع ثنائي على الكرة بين إسماعيل صيباري ودوجلاس سانتوس من مباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026 (الفرنسية)

وأضاف: "لم نلعب بشكل جيد، لكن لا يمكننا أن نفقد الثقة. هذه هي المباراة الأولى في كأس العالم ولا يمكننا أن نعتقد أن الفريق سيقدم أداء مثاليا منذ البداية".

وتابع: "هذه هي النتيجة التي حصلنا عليها. لم تكن سيئة، لكننا سنواصل البناء انطلاقا من المباراة الثانية، أنت لا تفوز بكأس العالم اعتمادا على مباراتك الأولى".

المصدر: الفرنسية

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