بذكريات مشحونة.. صافرة مارتشينياك تقود قمة الأرجنتين والجزائر في المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين والجزائر، المقررة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم عام 2026. وتُقام المباراة على أرضية ملعب "أروهيد" بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.

ويقود مارتشينياك (45 عاما) طاقم تحكيم بولندي خالص يضم كلا من توماش ليستكيفيتش وآدم كوبسيك، بينما أُسندت مهمة الحكم الرابع للنيوزيلندي كامبل-كيرك كاوانا-ووه.

سجل حافل بالجدل

يحمل اختيار مارتشينياك أبعادا إضافية نظرا لخبرته الدولية السابقة؛ فهو الحكم الذي أدار نهائي كأس العالم عام 2022 في قطر بين الأرجنتين وفرنسا، وهي المواجهة التي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية (3-3).

وعلى الرغم من ذلك، تعرّض مارتشينياك حينها لانتقادات طالت طريقته في إدارة المباراة، حيث اتهمه البعض بالتساهل مع لاعبي المنتخب الأرجنتيني.

وفي المقابل، ترتبط ذاكرة الجمهور الجزائري بهذا الحكم بذكريات لا تزال حاضرة من نصف نهائي كأس العرب عام 2021، التي جمعت الجزائر وقطر، وشهدت واقعة تحكيمية لافتة، حين أضاف مارتشينياك 18 دقيقة و25 ثانية كوقت بدل ضائع، رغم إعلان الحكم الرابع عن 9 دقائق فقط، ودون أن تتخلل الشوط الثاني توقفات تبرر هذه الزيادة الكبيرة.

وقد أثار ذلك الوقت الإضافي جدلا واسعا، خاصة وأنه شهد هدف التعادل القطري عبر محمد مونتاري في الدقيقة (90+7)، قبل أن يحسم يوسف بلايلي المباراة لصالح الجزائر (2-1) في الدقيقة (90+17).

تحد صريح

تدخل الأرجنتين البطولة بصفتها حاملة اللقب والمرشح الأبرز لصدارة المجموعة السادسة، إلا أن حسابات التأهل تظل مفتوحة في مجموعة تضم أيضا منتخبي النمسا والأردن، ما يرفع من سقف التحدي في المواجهة الافتتاحية للمجموعة.

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وتأتي المباراة في أجواء مشحونة إعلاميا بعد تصريحات اللاعب الجزائري إبراهيم مازة، التي أثارت ردود فعل واسعة في الصحافة الأرجنتينية، والتي شدد فيها على ضرورة الحفاظ على الهدوء أمام الاستفزازات المتوقعة من الخصم، وأضاف في تصريح ذي طابع تحد: "علينا بذل قصارى جهدنا واللعب بذكاء، وسنفوز على ميسي، إن شاء الله".