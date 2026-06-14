الملاكم رودريغيز يسقط فارغاس بالضربة القاضية ويُتوج بطلا للعالم

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فاز الملاكم جيسي رودريغيز، الذي لم ⁠⁠⁠⁠يسبق له ⁠⁠⁠⁠أن خسر أي نزال، على مواطنه الأمريكي أنطونيو فارغاس في الجولة السادسة، ليصبح بطل العالم ⁠⁠⁠⁠في وزن الديك برابطة الملاكمة العالمية، محققا بذلك لقبا في فئة وزن ثالثة بعد الذبابة وفوق الذبابة.

وشتت ⁠⁠⁠⁠رودريغيز انتباه منافسه بلكمة في وسط الجسم وأخرى يمنى دائرية قبل أن يسدد لكمة يسرى مستقيمة، مما جعل فارغاس يجثو على ركبتيه ويسقط في الحلبة أمام جمهور أريزونا ‌‌‌‌المذهول.

دون هزيمة

ورفع رودريغيز (26 عاما) الليلة الماضية عدد مرات فوزه في نزالات احترافية إلى 24 من دون أي هزيمة. وأعاد فوزه إثارة الحديث حول مواجهة طال انتظارها مع الياباني ناويا إينوي بطل وزن الديك الموحد.

وقال جيسي عن فارغاس الذي أسقطه أرضا في الجولة الرابعة: "كان أقوى بكثير ⁠⁠⁠⁠مما كنت أعتقد".

وأضاف: "حتى بعد تلك ⁠⁠⁠⁠الضربة القاضية الأولى، نهض وواصل القتال وكأن شيئا لم يحدث. كل الاحترام له".

وهذه هي المرة الأولى التي يقاتل فيها رودريغيز في فئة ⁠⁠⁠⁠وزن 53.5 كيلوغراما.

منازلة إينوي

والياباني إينوي (33 عاما) لم يتعرض لأي هزيمة أيضا بواقع 33 انتصارا، ⁠⁠ ⁠⁠وهو بطل وزن 55.3 كيلوغراما ⁠⁠ ⁠⁠بلا منازع منذ عام

2023.

وقال إيدي هيرن مروج نزالات رودريغيز عن القتال مع إينوي: "بالنسبة لي، هما أفضل مقاتلين في هذه الرياضة، الأفضل ‌‌‌‌على

الإطلاق".

وختم حديثه: "أمامنا مستقبل طويل في هذه الرياضة، وأحزمة يجب الفوز بها في وزن 118 رطلا. لكن بالنسبة لي، ‌‌‌‌هذا ‌‌‌‌النزال حتمي. إذا جاء العرض المناسب… فسيكون (رودريغيز) جاهزا. وثقوا بي عندما أقول إنه لن يهزم".