24 دقيقة تكفي.. المغرب يسبق كوراساو لرقم غريب في كأس العالم

دخل المنتخب المغربي تاريخ كأس العالم من الباب الواسع، بعدما شارك بتشكيلة غير مسبوقة في مباراته الأولى بمونديال 2026 ضد البرازيل.

وفرض "أسود الأطلس" رابع النسخة الماضية، نتيجة التعادل على البرازيل 1-1 في المباراة التي جرت في الساعات الأولى من اليوم على ملعب نيويورك/نيوجيرسي لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم.

وأصبح المغرب أول منتخب في تاريخ كأس العالم، يشارك بتشكيلة على أرض الملعب قوامها لاعبون وُلدوا جميعا خارج البلاد وفق ما ذكرت شبكة "تي واي سي سبورت" (tycsports) الأرجنتينية.

وحدث ذلك بعد التبديل الأول الذي أجراه محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي، بدخول سمير المرابط لاعب ستراسبورغ الفرنسي بديلا لعز الدين أوناحي لاعب جيرونا، عند الدقيقة الـخامسة والستين من المباراة.

وكان هذا التبديل بمثابة خروج اللاعب الوحيد المولود في المغرب وبالتحديد في مدينة الدار البيضاء، ومع دخول المرابط اكتملت تشكيلة مكونة من 11 لاعبا بالكامل من لاعبين مغاربة بالتجنيس حسب أصول أحد والديهم، وليس بمكان الميلاد.

تشكيلة المغرب ضد البرازيل اعتبارا من الدقيقة الـ65:

4 لاعبين من مواليد فرنسا: عيسى ديوب، نائل العيناوي، أيوب بوعدي، سمير المرابط.

3 لاعبين من مواليد إسبانيا: شادي رياض، أشرف حكيمي، إسماعيل صيباري.

لاعبان من مواليد بلجيكا: شمس الدين طالبي، بلال الخنوس.

لاعب واحد من مواليد هولندا: نصير مزراوي.

لاعب واحد من مواليد كندا: ياسين بونو.

واستمر هذا الوضع حتى دخول سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي، حيث حلّ اللاعب المولود في مدينة الدار البيضاء بديلا لصيباري صاحب هدف المغرب.

وعلّقت الشبكة الأرجنتينية على ذلك بالقول "كانت الدقائق الـ24 -بين خروج أوناجي ونزول رحيمي- كافية ليدخل المنتخب المغربي التاريخ.

وسبق المنتخب المغربي إلى هذا الرقم القياسي نظيره من كوراساو الذي يخوض مباراته الأولى في تاريخه بكأس العالم مساء اليوم على ملعب هيوستن ضد ألمانيا وبالتحديد عند الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، لحساب المجموعة الخامسة.

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وتتألف قائمة منتخب كوراساو من 26 لاعبا، من بينهم لاعب واحد فقط وُلد داخل البلاد وهو تاهيث تشونغ.