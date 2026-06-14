امتياز تكتيكي وسلسلة "لا هزيمة".. أرقام وإحصاءات من مباراة المغرب والبرازيل

أحرج المنتخب المغربي، رابع النسخة الأخيرة من كأس العالم، نظيره البرازيل حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (5) عندما أجبره على التعادل (1-1) على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بنيوجيرسي/نيويورك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس العالم 2026.

لا هزيمة

وأفرزت مباراة البرازيل والمغرب بعض الأرقام المميزة، التي كان بعضها تاريخيا بامتياز، إذ لم يخسر منتخب البرازيل في مباراته الافتتاحية بكأس العالم خلال آخر 21 نسخة متتالية منذ عام 1938، فاز في 7 مباريات وتعادل في 4.

وتُعد هذه أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ المونديال، بفارق يتجاوز الضعف عن أقرب منافسيه، وهما ألمانيا وهولندا اللتان تجنبتا الخسارة في أول مباراة خلال 9 نسخ متتالية.

المغرب بدوره لم يخسر في آخر 5 مباريات له في دور المجموعات من كأس العالم لكرة القدم حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث، مسجلا بذلك أطول سلسلة له في هذه البطولة، متجاوزا رقمه القياسي السابق البالغ 4 مباريات فوز وثلاثة تعادلات بين عامي 1970 و1986.

الأول ضد السيليساو

كما سجل المغرب أول نقطة له وأحرز أول هدف له ضد فريق من أمريكا الجنوبية في كأس العالم (بعد خسارتين سابقتين بنتيجة 0-3 أمام بيرو عام 1970 والبرازيل عام 1998).

وأيضا بات المغرب أول منتخب عربي يحرز نتيجة إيجابية أمام "السيليساو" في كأس العالم، بعد أن أسفرت مواجهتان سابقتان مع الجزائر في 1986 والمغرب في 1998 عن فوز البرازيل.

سدد منتخب المغرب 12 كرة في الشوط الأول أمام البرازيل، لكنه لم ينجح في تسجيل أي محاولة تسديد بعد الاستراحة حتى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

امتياز تكتيكي

تكتيكيا، أصبح منتخب المغرب ثاني منتخب فقط منذ عام 1966 ينجح في تسديد 5 كرات على الألقل خلال أول 10 دقائق أمام البرازيل في مباراة بكأس العالم، لينضم إلى منتخب البرتغال الذي حقق هذا الإنجاز في مونديال 1966.

إعلان

كما سجّل منتخب المغرب اثنتين من أفضل 4 مباريات في تاريخ مشاركاته بكأس العالم من حيث عدد التمريرات في الثلث الهجومي، بعدما أكمل 157 تمريرة في هذه المباراة أمام البرازيل و137 تمريرة أمام البرازيل أيضا في نسخة 1998. ويبقى رقمه القياسي الأعلى 190 تمريرة أمام السعودية في مونديال 1994.

وشارك أشرف حكيمي للمرة الـ 11 مع المنتخب المغربي في كأس العالم لكرة القدم، معادلا بذلك الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات للاعب أفريقي في تاريخ البطولة، متساويا مع فرانسوا أومام بييك لاعب الكاميرون وأسامواه جيان لاعب غانا.

وإلى جانب تسجيله الهدف الافتتاحي للمغرب أمام البرازيل، قام إسماعيل الصيباري بـ100 عملية ضغط خلال المباراة، معادلا أعلى حصيلة لأي لاعب في مباراة واحدة بكأس العالم 2026، والمسجلة أيضا باسم لاعب باراغواي أندريس كوباس (100).

فيما سجل فينيسيوس جونيور هدفه العاشر مع منتخب البرازيل، جاء 3 منها على الأراضي الأمريكية، ولا يتفوق على ذلك سوى أهدافه التي سجلها داخل البرازيل نفسها (4 أهداف). كما أن البرازيل كانت قد حققت الفوز في جميع المباريات الـ 8 السابقة التي سجل فيها فينيسيوس، قبل أن تتعادل للمرة الأولى في مباراة يهز خلالها شباك المنافس.