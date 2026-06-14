ماذا قالت الصحافة العالمية عن تعادل المغرب والبرازيل؟

رصدت الصحف والمواقع الرياضية العالمية التعادل التاريخي بين المغرب والبرازيل (1-1) في نيوجيرزي بكثير من الاهتمام، حيث ركزت التحليلات على شجاعة "أسود الأطلس" تكتيكيا، مقابل التخبط اللوجستي والفني لكتيبة كارلو أنشيلوتي.

صحيفة "ماركا" (Marca) ركزت على المواجهة الثنائية بين نجوم الدوري الإسباني سابقا وحاليا. وكتبت: "فينيسيوس ينقذ أنشيلوتي من فخ صيباري".

وأوضحت الصحيفة أن المنتخب المغربي أثبت مجددا أنه يمتلك العقلية اللوجستية المنظمة التي أحرجت البرازيل في الشوط الأول، لولا مهارة فينيسيوس التي عدلت الكفة.

أما صحيفة "آس" (AS) فقد أشادت بأشرف حكيمي ودخوله التاريخ المونديالي، وعلقت على تصريحات دانيلو وفينيسيوس بعدم الغطرسة: "نجوم السامبا يعترفون بصعوبة المونديال.. التعادل مع المغرب يعيد البرازيل إلى أرض الواقع قبل مواجهة هايتي".

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بدوره موقع "غلوبو إيسبورتي" (Globo Esporte) انتقد الأداء البرازيلي في الشوط الأول، واصفا التحولات الهجومية للمغرب بالصاعقة.

وجاء في تقريره: "الشوط الأول للنسيان، والسامبا تائهة أمام مرتدات الأسود". لكن الموقع طمأن الجماهير مؤكدا أن التعادل الافتتاحي ليس نهاية المطاف.

أما صحيفة "لانسي" (Lance) فركزت على النجاعة الرقمية لفينيسيوس جونيور الذي عادل رقم رونالدينيو بنصف عدد المباريات، معتبرة أن "فيني" هو النقطة المضيئة الوحيدة في هجوم السامبا في ليلة غياب نيمار.

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صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) أفردت مساحة واسعة لظهير باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، وعنونت: "حكيمي على عرش أساطير أفريقيا".

كما سلطت الضوء على لقطة نيمار وياسين بونو عقب المباراة، واصفة إياها بـ "لقطة الوفاء بين زميلي الهلال السابقين" التي سرقت الأضواء في نيويورك.

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شبكة "سكاي سبورت" (Sky Sports) أشادت بالمرونة التكتيكية للمنتخب المغربي وقدرته على حصر البرازيل في مناطقها خلال فترات من الشوط الأول.

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وذكرت أن "المغرب يؤكد أن إنجاز عام 2022 لم يكن وليد الصصدفة.. الأسود يفرضون الهيبة أمام مرشح اللقب".

في المقابل، كتبت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) أن على منتخب كارلو أنشيلوتي، الذي يعاني من ضعف في الأداء، أن يتحسن إذا أراد الفوز بكأس العالم… لا يمكنهم الاعتماد فقط على تألق فينيسيوس جونيور.