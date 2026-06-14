الذكاء الاصطناعي يطيح بالبرازيل ويتوقع بطل كأس العالم 2026

رغم مرور 3 أيام فقط على انطلاق النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم، إلا أن حاسوب "أوبتا" العملاق توقع هوية المنتخب الذي سيُتوج باللقب.

وانطلق مونديال 2026 يوم الخميس الماضي في دول المكسيك، الولايات المتحدة وكندا والمقرر أن يستمر حتى يوم 19 يوليو/تموز القادم، موعد المباراة النهائية على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وخلال الأيام الماضية أُقيمت 8 مباريات، أبرزها التعادل الذي فرض نفسه على مواجهة البرازيل والمغرب ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب فوز فريقين من الدول المستضيفة هما المكسيك والولايات المتحدة على جنوب أفريقيا 2-0 وباراغواي 4-1 على التوالي، إلى جنوب تحقيق كل من كندا وقطر أول نقطة مونديالية في تاريخهما بتعادلهما مع البوسنة والهرسك، وسويسرا 1-1 على التوالي.

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ووفق حاسوب "أوبتا" العملاق فإن تعادل البرازيل مع المغرب، عزّز من احتمالات تتويج البرتغال باللقب، لأول مرة في تاريخها.

وتراجع المنتخب البرازيلي إلى المركز السادس في قائمة المرشحين للفوز باللقب، التي يتصدرها نظيره الإسباني الذي يقص شريط مبارياته في المونديال، يوم غد الاثنين بمواجهة الرأس الأخضر لحساب المجموعة الثامنة، عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب في المركز الرابع، إذ بلغت نسبة حصوله على اللقب حدود الـ10%، وسبقه في ذلك فرنسا وإنجلترا.

وأثر الفوز الكبير للولايات المتحدة على باراغواي بشكل كبير على الحسابات حتى الآن؛ إذ صعد إلى المركز الـ13 في قائمة الأكثر احتمالية للفوز، في حين تراجع المنتخب الباراغوياني — الذي كان يحتل المرتبة 22 قبل انطلاق المونديال إلى المركز 33.

أما المنتخب المغربي رابع النسخة الماضية، فقد توّقع حاسوب أوبتا العملاق فوزه باللقب بنسبة 1.76%، ليكون في المركز الثاني عشر بقائمة الترشيحات.

نسبة التتويج باللقب لكل المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 وفقا لحاسوب أوبتا:

إسبانيا: 15.94%.

فرنسا: 13.62%.

إنجلترا: 9.99%.

الأرجنتين: 9.88%.

البرتغال: 8.08%.

البرازيل: 6.60%.

ألمانيا: 6.07%.

هولندا: 3.88%.

النرويج: 3.32%.

بلجيكا: 2.47%.

كولومبيا: 1.82%.

المغرب: 1.76%.

الولايات المتحدة: 1.64%.

أورغواي: 1.64%.

سويسرا: 1.5%.

الاكوادور: 1.49%.

كرواتيا: 1.37%.

اليابان: 1.12%.

المكسيك: 0.99%.

السنغال: 0.90%.

تركيا: 0.65%.

النمسا: 0.60%.

أستراليا: 0.46%.

كندا: 0.45%.

السويد: 0.43%.

كوريا الجنوبية: 0.42%.

مصر: 0.37%.

اسكتلندا: 0.30%.

الجزائر: 0.27%.

إيران: 0.26%.

البوسنة والهرسك: 0.24%.

جمهورية التشيك: 0.23%.

بارغفاي: 0.22%.

ساحل العاج: 0.20%.

غانا: 0.18%.

تونس: 0.12%.

بنما: 0.09%.

جمهورية الكونغو الديموقراطية: 0.09%.

قطر: 0.08%.

نيوزلندا: 0.06%.

جنوب أفريقيا: 0.05%.

العراق: 0.05%.

أوزباكستان: 0.04%.

السعودية: 0.02%.

الأردن: 0.02%.

الرأس الأخضر: 0.02%.

كوراساو: صفر%.

هايتي: صفر%.