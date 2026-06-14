مكافأة مالية.. فيفا يواسي الحكم الصومالي عرتن بعد منعه من دخول أمريكا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دفع مكافأة مالية لحكم الساحة الصومالي عمر عرتن، رغم عدم مشاركته في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026.

ومُنع عرتن من دخول الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي، رغم اعتماده من قبل فيفا لإدارة مباريات المونديال، بعد خضوعه لاستجواب امتد 11 ساعة من قبل سلطات الهجرة الأمريكية في مطار ميامي الدولي، ثم أُبلغ بمنعه من دخول البلاد إثر رفض جواز سفره الدبلوماسي وتأشيرة الدخول المفردة لمرة واحدة.

"فيفا" يواسي الحكم الصومالي عرتن

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) أنه رغم أن عرتن لن يشارك في تحكيم كأس العالم، فإن فيفا التزم بدفع مستحقاته المالية كاملة كما لو أنه كان فيها.

وأوضحت أن الحكام لا يعرفون القيمة الفعلية للمستحقات التي سيتلقونها مقابل تحكيم المباريات في كأس العالم 2026، حيث تُدفع بعد انتهاء البطولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تصريحات أدلى بها كيث هاكيت الرئيس السابق للجنة الحكام الإنجليزية (PGMOL)، عبّر فيها عن حزنه الشديد من حرمان عرتن من المشاركة في تحكيم مباريات مونديال 2026، مطالبا فيفا بتعويضه ماديا.

وقال هاكيت في مقابلة مع شبكة "فوتبول إنسايدر" (Football Insider) البريطانية إن "فيفا خذل الحكم الذي كانت لديه فرصة لإثبات نفسه في أكبر محفل كروي عالمي".

وأضاف "يبدو هذا الأمر غير عادل على الإطلاق، حيث يُحرم حكم شاب من فرصة إدارة مباريات في كأس العالم خاصة أن طريق الوصول إلى القمة صعب للغاية".

وزاد هاكيت "كان من المتوقع أن يجني الحكام أرباحا في حدود 74.5 ألف جنيه إسترليني (100 ألف دولار)، وآمل أن يقوم فيفا الذي فشل في دعمه ومساعدته، بصرف المكافأة له ولعائلته".

حلم ضائع

وكان عرتن الذي حصل على الشارة الدولية عام 2018، من بين 52 حكم ساحة عيّنهم فيفا لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم.

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وكان على موعد مع التاريخ من الباب الواسع كونه سيصبح أول حكم صومالي يشارك في تحكيم مباريات كأس العالم، قبل أن يتبخر حلمه.

لكن عرتن (34 عاما) اختير من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لاحقا، لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا، وأستون فيلا بطل الدوري الأوروبي والمقرر إقامتها في مدينة سالزبورغ بالنمسا يوم 12 أغسطس/ آب القادم.

وفي يونيو/ حزيران 2025، أصبح عرتن أول صومالي يتولى إدارة نهائي قاري وذلك في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي انتهى بفوز بيراميدز المصري باللقب على حساب ماميلودي صنداونز.