الجيش الملكي يهزم الوداد ويعتلي صدارة الدوري المغربي، والرجاء يكتفي بالتعادل

فاز الجيش الملكي 2-1 على ضيفه الوداد اليوم الأحد على الملعب الأولمبي بالرباط ⁠⁠⁠⁠ليحقق انتصارا ثمينا في ⁠⁠⁠⁠قمة الجولة 24 ويصعد إلى المركز الأول، متقدما بنقطتين على المغرب الفاسي ونهضة بركان ثنائي المطاردة.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول، ⁠⁠⁠⁠بينما تجمد رصيد الوداد عند 43 نقطة في المركز الخامس.

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ودخل الوداد المباراة بحذر هجومي واضح، إذ وجد صعوبة في تهديد مرمى الجيش، في مقابل حضور أفضل للجيش الملكي الذي استطاع ⁠⁠⁠⁠استغلال المساحات، خصوصا عبر الجهة اليمنى.

وافتتح الجيش التسجيل في الدقيقة 37 بواسطة يوسف الفحلي، بعد هجمة انطلقت من رضا سليم في الجهة اليمنى، ليرسل تمريرة عرضية متقنة نحو منطقة الجزاء قابلها الفحلي بتسديدة مباشرة من لمسة واحدة.

وفي الشوط الثاني، أضاف الجيش الهدف الثاني في الدقيقة 51 عبر أحمد حمودان، ‌‌‌‌بعد تمريرة رائعة في العمق من الفحلي نحو حمودان المنطلق خلف الدفاع، والذي أنهى الهجمة بتسديدة بالقدم اليمنى في الزاوية البعيدة لمرمى مهدي بنعبيد.

ورغم محاولات حكيم زياش صناعة الفارق في الهجوم، ظل أداء الوداد دون الفعالية المطلوبة، مع إهدار مجموعة من الفرص في الثلث الأخير من الملعب.

ونجح الوداد في تقليص الفارق في الدقيقة 63 من ركلة جزاء نفذها زياش بنجاح، ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة، لكن محاولات الضيوف في الدقائق المتبقية لم تكن كافية لتفادي الهزيمة.

تعثر بركان

كما خسر نهضة بركان 1-0 أمام مضيفه حسنية ⁠⁠⁠⁠أغادير بفضل هدف بابا بيلو إيلو في الدقيقة 82، ليتجمد رصيد بركان عند 46 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع حسنية أغادير رصيده إلى 27 نقطة في المركز 12.

تعادل الرجاء

بدوره اكتفى الرجاء بالتعادل 1-1 مع ضيفه اتحاد ⁠⁠⁠⁠تواركة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في مباراة جرت في التوقيت ذاته.

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ورفع الرجاء رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، ⁠⁠ ⁠⁠بينما رفع اتحاد تواركة رصيده إلى 21 نقطة في المركز ⁠⁠⁠⁠13.

افتتح اتحاد تواركة التسجيل في الدقيقة 57 عن طريق ياسين بامو، قبل أن يتمكن الرجاء من إدراك التعادل في ‌‌‌‌الدقيقة 83 بواسطة حليمي بيسار.