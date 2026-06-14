بقيادة رباعي عربي.. 13 دولة ترفض تقليل رئيس "يويفا" من مباريات مونديال 2026

نددت 13 دولة مشاركة في تصفيات ونهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، من بينها الرباعي العربي (مصر، المغرب، تونس، والجزائر)، بتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين، التي قلل فيها من شأن بعض مباريات المونديال الموسع واعتبرها "غير مهمة".

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته اتحادات كرة القدم لكل من: الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، الكونغو الديمقراطية، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، غانا، السنغال، ساحل العاج (كوت ديفوار)، وجنوب إفريقيا.

خيبة أمل ورفض حازم

أعربت الاتحادات الموقعة على البيان عن خيبة أملها الشديدة ورفضها القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن تشيفرين، والتي وصف فيها بعض مباريات كأس العالم بـ"غير المثيرة للاهتمام". وأكدت الاتحادات أنه لا توجد أي مباراة غير مهمة في المحفل العالمي، معتبرة أن هذه الادعاءات تتجاهل تضحيات وطموحات اللاعبين، والمنظومة الكروية، والجماهير حول العالم.

أحلام الأجيال وعالمية اللعبة وشدد البيان على البعد التاريخي للمشاركة المونديالية، مشيراً إلى النقاط التالية:

إنجاز تاريخي: يمثل التأهل لكأس العالم حلماً لأجيال كاملة في دول صاعدة كروياً مثل الرأس الأخضر، وكوراساو، وأوزبكستان.

عودة الروح: تمثل العودة إلى المحفل العالمي بعد غياب طويل معنى خاصاً لملايين المشجعين في دول مثل الكونغو الديمقراطية وهايتي.

عالمية كرة القدم: تنبع قوة اللعبة من اتساع رقعتها وعدم اقتصارها على مجموعة محدودة من الدول والقارات.

وأضافت الاتحادات أن كل منتخب تأهل للبطولة قد حجز مكانه بجدارة واستحقاق، مشددة على أن المشاركة تلهم الأجيال وتعد مصدراً للفخر والوحدة، وأن كل مباراة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص.

أصل الأزمة

وتعود جذور الأزمة إلى مقابلة أجراها السلوفيني ألكسندر تشيفرين مع قناة تلفزيونية في بلاده، انتقد خلالها قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقاً، زاعماً أن هذا التوسع أدى إلى إقامة مباريات تفتقر للأهمية والإثارة.

إعلان

ويُعد هذا البيان المشترك واحداً من أقوى ردود الفعل الجماعية الصادرة عن الاتحادات الكروية غير الأوروبية في السنوات الأخيرة، مما يعكس دعماً متزايداً لجهود الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرامية إلى توسيع قاعدة التمثيل العالمي في بطولات كأس العالم.