انتهى شهر العسل.. الصحافة البرازيلية تهاجم أنشيلوتي بعد التعادل مع المغرب

شنت الصحافة البرازيلية هجوما قاسيا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "السيليساو"، بعد الأداء الباهت للاعبي خط الوسط أمام المغرب في أولى مباريات الفريقين في نهائيات كأس العالم عام 2026، وبالتحديد في الشوط الأول.

وفرض المنتخب المغربي نتيجة التعادل على البرازيل 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب نيويورك/نيو جيرسي، وسيطر فيها أسود الأطلس على وسط الملعب، وشنوا هجمات خطيرة عديدة، كانت كفيلة بمنح الفريق انتصارا تاريخيا.

وفي مقابل الأداء البرازيلي الصادم بالنسبة لأنصاره، لم تكن وسائل الإعلام رحيمة بمنتخب بلادها، حيث ظهر بلا أفكار وبلا شكل، كما لم يقدّم اللاعبون أي مؤشرات مطمئنة تبدّد الشكوك التي تحيط بقدرتهم على المنافسة على اللقب.

وأطلق موقع "إيتاتيايا" (Itatiaia) البرازيلي إنذارا قال فيه "البرازيل تقترب من الكارثة".

أما الصحفي البرازيلي فرناندو كالاس من شبكة "جي غلوبو" (ge.globo) البرازيلية فأكد أنه شاهد ما وصفه "بأسوأ 45 دقيقة منذ الهزيمة التاريخية 1-7 أمام ألمانيا في مونديال عام 2014".

وقال "روجير إيبانيز، إيغور تياغو، وكاسيميرو كانوا كارثيين"، ثم تساءل "هل يستحق رافينيا حقا هذه المكانة كلاعب لا يمس؟".

وكان القسم الأكبر من الانتقادات من نصيب الثنائي إيبانيز لاعب الأهلي السعودي، وغابرييل ماغالهايس مدافع أرسنال، اللذين كانا من أكثر اللاعبين ظهورا دون المستوى المطلوب.

وحصل إيبانيز على 4.5 من 10 وفق تقييم هيئة تحرير شبكة "غلوبو"، وعلى 2.9 من 10 من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل، وهو تقييم قاسٍ على لاعب يشغل في الأصل مركز قلب دفاع وشارك ضد المغرب في مركز الظهير وفق ما ترى شبكة "آر إم سي سبورت" (rmcsport) الفرنسية.

ولم تنس الصحافة البرازيلية توجيه النقد الشديد لخيارات المدرب المخضرم أنشيلوتي، التي وصفها الصحفي غاري دي جيسوس بالسيئة، ولم يكتف بذلك بل رأى أنه رسب في اختباره الأول.

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وقال دي جيسوس "يمكنني أن أخبركم أن شهر العسل قد انتهى. قبل هذه المباراة كان هناك بصيص من الأمل، وكان الرأي العام يدعمه، أما الآن فقد اصطدم الجميع بأرض الواقع".

وأضاف "لقد رسب أنشيلوتي في اختباره الكبير الأول، وخياراته باتت محل انتقاد، خاصة على مستوى الأظهرة. الدقائق الثلاثون الأولى كانت مؤلمة للغاية".

وتابع "سمعت من يقول إنها كانت تليق بمنتخب باراغواي، وأن المغرب كان هو البرازيل في الملعب. أما في خط الوسط، فقد كان الوضع أشبه بغرق سفينة تايتانيك".

يتعين على أنشيلوتي الذي قلّل من أهمية عدم فوز البرازيل في المباراة الأولى بمونديال عام 2026، إظهار وجه مغاير تماما لمنتخب البرازيل في مباراته القادمة ضد هايتي، المقررة السبت المقبل في فيلادلفيا.