أساطير هزمت الزمن.. قائمة أكبر الهدافين سنّا في كأس العالم

في عالم كرة القدم، لا تقتصر الأرقام القياسية على المواهب الصاعدة، بل يحتفظ التاريخ بمكانة خاصة للاعبين مخضرمين تحدوا عامل السن واستمروا في التسجيل بمراحل متقدمة من مسيرتهم الكروية.

وقد نجح هؤلاء اللاعبون في التغلب على الفوارق البدنية ومباغتة المدافعين، مستعينين بخبراتهم العريضة وقدرتهم على اختيار التوقيت المثالي لحسم المباريات، ليتفوقوا في لقطات حاسمة على منافسين يصغرونهم بأعوام طويلة.

وتستعرض سجلات "أوبتا" قائمة الهدافين العشرة الأكبر سناً في تاريخ المونديال، مع تسليط الضوء على أبرز الأرقام القياسية المرتبطة بتقدم العمر في البطولة العالمية.

قائمة العشرة الأوائل.. حينما يقهر العمر المستحيل

روجيه ميلا (42 عاما و39 يوما): الكاميرون ضد روسيا (28 يونيو/حزيران 1994 – مونديال الولايات المتحدة). بيبي (39 عاما و283 يوما): البرتغال ضد سويسرا (6 ديسمبر/كانون الأول 2022 – مونديال قطر). كريستيانو رونالدو (37 عاما و292 يوما): البرتغال ضد غانا (24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – مونديال قطر). غونار غرين (37 عاما و236 يوما): السويد ضد ألمانيا الغربية (24 يونيو/حزيران 1958 – مونديال السويد). كواوتيموك بلانكو (37 عاما و151 يوما): المكسيك ضد فرنسا (17 يونيو/حزيران 2010 – مونديال جنوب أفريقيا). فيليبي بالوي (37 عاما و120 يوما): بنما ضد إنجلترا (24 يونيو/حزيران 2018 – مونديال روسيا). أوبدوليو فاريلا (36 عاما و279 يوما): الأوروغواي ضد إنجلترا (26 يونيو/حزيران 1954 – مونديال سويسرا). مارتن باليرمو (36 عاما و227 يوما): الأرجنتين ضد اليونان (22 يونيو/حزيران 2010 – مونديال جنوب أفريقيا). جورج بريجي (36 عاما و152 يوما): سويسرا ضد الولايات المتحدة (18 يونيو/حزيران 1994 – مونديال الولايات المتحدة). توم فيني (36 عاما و64 يوما): إنجلترا ضد الاتحاد السوفيتي (8 يونيو/حزيران 1958 – مونديال السويد).

الأسطورة الكاميروني روجيه ميلا

في صيف عام 1994، وعلى الأراضي الأمريكية، سطر الكاميروني روجيه ميلا التاريخ حينما سجّل هدفا في مرمى روسيا وهو في سن 42 و39 يوما.

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ورغم قسوة النتيجة بخسارة "الأسود غير المروضة" 6-1، إلا أن ميلا أصر على تعزيز رقمه القياسي الذي كان يحمله منذ مونديال 1990.

واللافت أن هذا اللقاء شهد أيضاً حدثاً استثنائياً يتمثل في خماسية الروسي أوليغ سالينكو، ليظل الرقم القياسي لميلا صامدا كأحد أعظم إنجازات اللاعبين المعمرين في البطولة.

بيبي.. صخرة الدفاع وهداف المواعيد الكبرى

في مونديال قطر 2022، أثبت المدافع البرتغالي بيبي أن العمر مجرد رقم. ففي مباراة دور الـ16 ضد سويسرا، حلّق عاليا ليسجل هدفا برأسه، ويصبح أكبر هداف في أدوار خروج المغلوب، وثاني أكبر هداف في تاريخ البطولة بشكل عام. ولم تكن هذه الرحلة الأخيرة له، إذ استمر عطاؤه حتى "يورو 2024".

كريستيانو رونالدو.. الحاضر الدائم

رغم أن نسخة 2022 في قطر لم تكن الأفضل في مسيرة رونالدو، إلا أنه سجّل هدفا في مرمى غانا وضعه في المركز الثالث لهذه القائمة التاريخية.

السويدي غونار غرين

شهد نصف نهائي مونديال 1958 لحظة تاريخية عندما أحرز السويدي "غونار غرين" هدفا حاسما قاد به بلاده إلى النهائي الحلم على أرضها أمام البرازيل.

والمثير للدهشة، وفقا لمنصة "أوبتا" للإحصائيات، أن هذا الإنجاز التاريخي كاد أن يتحطم في مونديال روسيا 2018 على يد المدافع الروسي "سيرجي إيغناشيفيتش" الذي هز الشباك وهو في سن أكبر من "غرين"، لولا "فيتو" القواعد التي رفضت اعتماد هدفه العكسي في مرماه ليظل النجم السويدي محتفظاً ببريق رقمه التاريخي.

كواوتيموك بلانكو

سجّل المهاجم المكسيكي بلانكو هدفه في مرمى فرنسا عام 2010، ليحفر اسمه كأكبر مكسيكي يسجّل في تاريخ المونديال، ومنضما لنخبة ضيقة من لاعبي بلاده سجّلوا في ثلاث نسخ مختلفة.

الهاتريك والنهائيات

يتربع كريستيانو رونالدو على عرش أكبر اللاعبين سنا الذين سجّلوا "هاتريك" في المونديال، وذلك في شباك إسبانيا عام 2018، وكان عمره آنذاك 33 عاما و130 يوما.

ويعود الرقم القياسي لأكبر هداف في مباراة نهائية في كأس العالم إلى السويدي نيلس ليدهولم (35 عاما و264 يوما) في نهائي 1958. يأتي بعده الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عاما و177 يوما) في نهائي قطر 2022.