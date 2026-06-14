أرقام فوز اسكتلندا تكشف.. هايتي لم تكن "لقمة سائغة"

حقق منتخب اسكتلندا فوزا صعبا على هايتي 1-0 في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال 2026 في كرة القدم السبت في بوسطن.

وفي مجموعة تضم البرازيل والمغرب اللذين تعادلا 1-1 في وقت سابق، يُعد فوز اسكتلندا وكسب النقاط الثلاث مهما جدا لتعزيز آمالها بالتأهل إلى دور الـ32.

في المباراة التي انتهت بهذا الهدف النظيف عن طريق جون ماكغين، برزت عدة أرقام قياسية بعضها يشير بقوة إلى التنافسية التي واجهها المنتخب الاسكتلندي أمام منتخب كان يتوقع أن يستقبل منه عددا وافرا من الأهداف.

هايتي ليست كما تبدو

حيث سجلت هايتي أفضل أداء دفاعي لها في عدد الأهداف التي استقبلتها (1)، التسديدات التي واجهتها (9)، التسديدات على المرمى التي واجهتها (2)، الأهداف المتوقعة ضدها (1.05) في تاريخها المكون من أربع مباريات في كأس العالم.

بعمر 31 عاما و238 يوما، جون ماكغين هو أكبر لاعب يسجل هدفا لاسكتلندا في كأس العالم لكرة القدم، متجاوزا كيني دالغليش (31 عاما و103 أيام) ضد نيوزيلندا في عام 1982.

استحوذت اسكتلندا على الكرة بنسبة أكبر (59% مقابل 41%) وسددت عددا أكبر من التسديدات (6 مقابل 3) حتى افتتح جون ماكغين التسجيل. ومع ذلك، بعد الدقيقة 29، سيطرت هايتي على الاستحواذ (60% مقابل 40%) وسددت عددا أكبر من التسديدات (12 مقابل 3).

فأل خير

من الناحية الأخرى، فازت اسكتلندا بمباراتها الافتتاحية في كأس العالم للمرة الثالثة (أيضًا في 1974 و1982) وفي كل مرة فازت فيها بمباراتها الأولى، تصدرت المجموعة بعد جولة واحدة، وكانت البرازيل أيضًا ضمن المجموعات الثلاث.

هذا هو الفوز الخامس لاسكتلندا في كأس العالم، وهو أول فوز لها منذ فوزها 2-1 على السويد في 1990 – وهو أيضاً أول فوز لها على الإطلاق بهدف واحد فقط في البطولة.

حافظت اسكتلندا على شباكها نظيفة للمرة الرابعة في مباراةٍ بكأس العالم (ف2 ت2) – ثلاثة منها كانت ضد خصوم من الأمريكتين، بما في ذلك فوزها اليوم 1-0 على هايتي والتعادل 0-0 ضد أوروغواي في 1986 والبرازيل في 1974.

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أنجوس غان هو ثالث حارس مرمى اسكتلندي يحافظ على نظافة شباكه في كأس العالم، بعد ديفيد هارفي (مرتين في 1974) وجيم لايتون (1986).

تمريرات متقنة

نجح هانز ديلكرويكس لاعب منتخب هايتي في جميع تمريراته الـ 66 التي حاولها ضد اسكتلندا. وهو ثاني لاعب يحافظ على دقة تمرير 100% مع 50 محاولة على الأقل في كأس العالم 2026، بعد كريس ريتشاردز، لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية (84/84).

قاد أندي روبرتسون منتخب اسكتلندا ضد هايتي في عدد اللمسات (68)، التمريرات في ثلث الملعب الأخير (18)، التمريرات الكاسرة للخطوط في ثلث الملعب الأخير (6). هو أيضًا أكثر من صنع فرصًا (مُشاركةً) لمنتخب اسكتلندا (2).