بعد صيام 24 عاما.. كافو يدعم البرازيل لاستعادة لقب كأس العالم

يرى أسطورة الكرة البرازيلية كافو أن الوقت قد حان لإنهاء صيام منتخب بلاده عن لقب كأس العالم، مؤكدا أن الجيل الحالي بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي يملك المقومات اللازمة لاستعادة الكأس الغائبة منذ عام 2002.

ويستهل المنتخب البرازيلي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة قوية أمام المغرب فجر الأحد، وسط آمال كبيرة بإنهاء انتظار دام 24 عاما.

ويُعد كافو، البالغ من العمر 56 عاما، آخر قائد برازيلي رفع كأس العالم بعدما قاد "السيليساو" للتتويج باللقب في نسخة 2002، كما لا يزال صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع المنتخب البرازيلي برصيد 143 مباراة.

ويملك كافو سجلا استثنائيا في كأس العالم، إذ بلغ المباراة النهائية في أول ثلاث نسخ شارك فيها أعوام 1994 و1998 و2002، قبل أن يودع مسيرته الدولية في مونديال 2006 عقب الخسارة أمام فرنسا بقيادة زين الدين زيدان في الدور ربع النهائي.

وعلى مستوى الأندية، تألق بقميصي ساو باولو وبالميراس في البرازيل، قبل أن يترك بصمة كبيرة في الدوري الإيطالي مع روما وميلان، حيث تُوِّج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على تتويجه الأول مع البرازيل في الولايات المتحدة عام 1994، و24 عاما على رفعه الكأس قائدا في اليابان وكوريا الجنوبية، فإن ذكريات تلك الإنجازات لا تزال حاضرة في ذهن أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة البرازيلية.