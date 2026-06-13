ويليامز ولامين جمال.. إسبانيا تتجاوز أخطر مخاوفها

تلقى المنتخب الإسباني دفعة معنوية وفنية كبيرة قد تغير مسار رحلته في نهائيات كأس العالم؛ فبعد أيام من القلق والترقب، عاد النجمان نيكو ويليامز ولامين جمال إلى التدريبات، حيث يواصلان التعافي بشكل جيد من إصاباتهما البدنية، مما يجعلهما ضمن حسابات الجهاز الفني للمباراة المرتقبة أمام منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي).

عودة الثنائي المحوري

وكان غياب الجناحين الطائرين يشكل أحد أكبر مخاوف الجهاز الفني للمنتخب الإسباني. ويعتمد "لا روخا" بشكل جوهري على السرعة والابتكار واللمسات الهجومية التي يقدمها اللاعبون على الأطراف، وهو ما يعني أن غياب نيكو ويليامز ولامين جمال كان سيؤدي بالضرورة إلى تراجع قدرة الفريق على اختراق الدفاعات المنظمة.

ويمنح نيكو ويليامز عمقا وسرعة وفاعلية مباشرة للخط الأمامي؛ إذ أصبحت قدرته على استغلال المساحات وخلق التفوق العددي على الأطراف أحد أخطر أسلحة المنتخب الإسباني.

في المقابل، يواصل لامين جمال ترسيخ مكانته كأحد ألمع نجوم كرة القدم العالمية؛ ورغم صغر سنه، فإن مهاراته في المراوغة ورؤيته الثاقبة للملعب وقدرته الفائقة على صناعة الفرص تجعل منه لاعبا قادرا على قلب موازين المباريات في أي لحظة.

إسبانيا تستعيد قوتها الضاربة

تعد عودة كلا اللاعبين إلى التدريبات الجماعية مؤشرا إيجابيا للغاية. ورغم أن الجهاز الطبي سيواصل تقييم حالتهما البدنية قبل المباراة، فإن انخراطهما في تدريبات الفريق يمثل خطوة حاسمة نحو العودة للمشاركة في المباريات التنافسية.

تدرك إسبانيا جيدا أن هامش الخطأ بات ضيقا، وأن الاستمرارية في دور المجموعات أمر حيوي لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية. لذا، فإن استعادة اثنين من أكثر العناصر الهجومية ديناميكية في التشكيلة يعزز بشكل كبير فرص الفريق في الحفاظ على أدائه التنافسي العالي ومواصلة مشواره في البطولة.

مع اقتراب ويليامز من التعافي الكامل، وتقدم جمال خطوة إضافية نحو العودة للمشاركة في المباريات التنافسية، استعاد المنتخب الإسباني الأمل والقوة الهجومية الضاربة في مرحلة حاسمة من عمر كأس العالم. لقد عادت الابتسامة إلى "لا روخا"، ومعها تجددت آمال الجماهير الإسبانية في المضي قدما في البطولة.