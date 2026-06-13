وكيل أعمال صلاح يفند التكهنات بشأن مستقبل "الملك المصري"

ضاعف رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح أسطورة ليفربول، من الغموض الذي يلف مستقبل "الملك المصري" بعد نهاية مسيرة قوامها تسعة أعوام كاملة داخل ملعب "أنفيلد" حقق خلالها معظم الأرقام الممكنة.

لكن الكثيرين باتوا يتحدثون عن مستقبل محمد صلاح من وجهات نظر مختلفة، بعضهم يتحدث تحت بند التوقعات، وآخرون يتحدثون عن معلومات تخص قائد منتخب "الفراعنة" ووجهته المقبلة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رئيس وست هام يستقيل على خلفية اتهامات شخصية

رئيس وست هام يستقيل على خلفية اتهامات شخصية list 2 of 2 تقنية ثورية خلال المونديال.. الفيفا يتصدى للإساءات الموجهة للاعبين end of list

وكيل صلاح يقضي على التكهنات

وسعى عباس للقضاء على كل تلك التكهنات، حين غرد عبر "إكس" قائلا: "محمد (صلاح) بخير تماما، ولا هو ولا أنا نفضل مناقشة الخطط المستقبلية المهمة مع أشخاص لا يخصهم الأمر، نحن حريصان للغاية على خصوصية مثل هذه الأمور، نعم، قد يسأل الناس وقد يحصلون على رد مؤدب معتاد، هذا كل ما في الأمر".

وخلال الآونة الأخيرة، تحدث عدد ممن تربطهم علاقات مقربة بصلاح عن مستقبله، آخرهم كان حارس المرمى المصري الدولي أحمد الشناوي، لم ينضم إلى قائمة الفراعنة لمونديال أمريكا الشمالية، والمعروف بقرب علاقته بالملك المصري.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة "أون سبورتس": "لا أعلم بالضبط أين سيذهب محمد صلاح، أعلم فقط أن هناك مشكلات بينه وبين سلوت، وربما يجعل رحيل سلوت (عن ليفربول) الأمور أسهل إذا أراد أن يعود، ربما، لا أدري ولا أحد يدري على كل حال، لقد أخبرني بنفسه أنه لا يعرف الكثير عن مستقبله في الوقت الراهن".

صحيفة "ميرور" (Mirror) أفردت موضوعا كاملا عن مستقبل نجم الفراعنة وأفسحت مساحة لتصريحات حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر، فيما وصفته باحتمالات الـ "يو-تيرن" (U-Turn) أو العودة إلى الوراء، على حد تعبير الصحيفة فيما يتعلق بإمكانية استمرار صلاح مع ليفربول في ظل بقاء عام كامل في عقده، وذلك مع عدم إغفال حقيقة إعلان النادي رحيل صلاح بشكل رسمي.