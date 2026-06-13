مونديال 2026.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يدافع عن قرارات التأشيرات

دافع وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين عن سياسات إدارة بلاده المتعلقة بمنح التأشيرات ودخول الأراضي الأمريكية، وذلك بالتزامن مع انطلاق منافسات كأس العالم، في ظل جدل متصاعد بشأن عدد من قرارات الرفض التي طالت مسؤولين رياضيين ومشجعين من دول عدة.

وجاءت تصريحات مولين بعد منع الحكم الدولي الصومالي عمر عرتن وعضو في البعثة العراقية من دخول الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى حالات أخرى شملت عشرات المشجعين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبطولة.

وأكد مولين أن اعتبارات الأمن القومي تظل في صدارة أولويات السلطات الأمريكية، مشددا على أن قرارات رفض الدخول تستند إلى معايير أمنية واضحة. وقال في تصريح صحفي: "لن نسمح للأشخاص الذين لديهم سجلات جنائية، أو يُحتمل أن تكون لديهم سجلات جنائية بدخول هذا البلد. لا يهمني وضعهم".

كما رفض مولين الاتهامات التي تشير إلى وجود استهداف قائم على الجنسية، بما في ذلك ما أُثير حول المواطنين الصوماليين، مؤكدا أن هذه الادعاءات "لا تعكس حقيقة الإجراءات المتبعة".

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، رغم عدم تمكنه من إدارة مباريات في كأس العالم بسبب قيود الدخول إلى الولايات المتحدة، قد تم تعيينه لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا الشهر المقبل.

وتعود خلفية هذا الجدل أيضا إلى إعلان رئاسي صدر في 4 يونيو/حزيران 2025، يقيد دخول المواطنين الصوماليين إلى الأراضي الأمريكية، وهو ما أضاف بعدا سياسيا أوسع للقرارات المرتبطة بالبطولة.

وأوضح مولين أن هناك تنسيقا مستمرا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إجراءات التأشيرات الخاصة بالبطولة، مضيفا: "نحن نعمل بشكل وثيق مع الفيفا، ونوضح أسباب أي رفض يتم اتخاذه".

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وأضاف مولين: "الآن، لن أتطرق إلى التفاصيل، لكن إيران اختارت مسارا صعبا. لو كان هناك أي بلد لن نسمح له بالدخول، لكانت إيران على الأرجح السبب، لكننا سمحنا (لهم)، وعملنا عن كثب مع الأفراد الذين لديهم قيود، وكان هناك العديد من الأفراد، أكثر من اثنين، في جميع أنحاء البلاد".

وواصل وزير الأمن الداخلي الأمريكي كلامه بقوله: "أعني، لدينا كأس عالم هنا، ولدينا العديد من الدول التي لا تملك وصولا مباشرا إلى الولايات المتحدة، وقد بذلنا جهدا جبارا في تسهيل دخول أكبر عدد ممكن من الأشخاص، لكن بعض الأشخاص لم يتمكنوا من الحصول على الموافقة، وهذا هو الواقع".

وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل وانتقادات دولية، وسط دعوات من بعض جماهير كرة القدم إلى مقاطعة كأس العالم احتجاجا على سياسات الدخول.