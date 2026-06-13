هل يعاني بدنيا قبل كأس العالم؟ رونالدو يجيب بسخريّة

رد قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بسخرية على الشائعات التي تحدثت عن معاناته من مشاكل في اللياقة البدنية، مؤكدا جاهزيته الكاملة لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن"، الجمعة، نفى النجم البرتغالي البالغ من العمر 41 عاما، وجود أي معاناة بدنية، قائلا بسخرية: "من الناحية البدنية؟ أنا بخير.. ألم تشاهدوا مبارياتي؟" في إشارة إلى أن مستواه داخل الملعب يكفي للرد على تلك التكهنات.

كما أعرب رونالدو عن ارتياحه لسير استعدادات المنتخب البرتغالي قبل مباراته الافتتاحية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، المقررة يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا أن مرحلة الإعداد كانت إيجابية رغم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون.

وقال قائد البرتغال: "التحضيرات كانت جيدة، لكنها كانت مرهقة لأننا عملنا بجد. سيطرنا على المباريات الودية، لكن الأهم هو انطلاق البطولة رسميا، وعندها سيزداد الضغط وستظهر المنتخبات واللاعبون القادرون على صناعة الفارق".

ويدخل رونالدو البطولة بطموح قيادة البرتغال إلى أول لقب عالمي في تاريخها، في مشاركته السادسة بكأس العالم، ليعادل بذلك الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في النهائيات. ورغم عدم تسجيله أي هدف خلال المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام تشيلي ونيجيريا، فإن الأنظار ستتجه إليه مجددا لقيادة منتخب بلاده في رحلة البحث عن المجد العالمي الأول.