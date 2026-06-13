رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

هل يعاني بدنيا قبل كأس العالم؟ رونالدو يجيب بسخريّة

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Portugal's Cristiano Ronaldo reacts during an international friendly soccer match between Portugal and Nigeria in Leiria, Portugal, Wednesday, June 10, 2026. (AP Photo/Armando Franca)
كريستيانو رونالدو يستعد للمشاركة السادسة تاريخيا في مونديال 2026 (أسوشيتد برس)
Published On 13/6/2026

رد قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بسخرية على الشائعات التي تحدثت عن معاناته من مشاكل في اللياقة البدنية، مؤكدا جاهزيته الكاملة لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن"، الجمعة، نفى النجم البرتغالي البالغ من العمر 41 عاما، وجود أي معاناة بدنية، قائلا بسخرية: "من الناحية البدنية؟ أنا بخير.. ألم تشاهدوا مبارياتي؟" في إشارة إلى أن مستواه داخل الملعب يكفي للرد على تلك التكهنات.

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كما أعرب رونالدو عن ارتياحه لسير استعدادات المنتخب البرتغالي قبل مباراته الافتتاحية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، المقررة يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا أن مرحلة الإعداد كانت إيجابية رغم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون.

LEIRIA, PORTUGAL - JUNE 10: Cristiano Ronaldo of Portugal during the warmups before the International Friendly match between Portugal and Nigeria at Estadio Dr Magalhaes Pessoa on June 10, 2026 in Leiria, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)
قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو يطمح لأول لقب عالمي في تاريخه. (غيتي إيميجز)

وقال قائد البرتغال: "التحضيرات كانت جيدة، لكنها كانت مرهقة لأننا عملنا بجد. سيطرنا على المباريات الودية، لكن الأهم هو انطلاق البطولة رسميا، وعندها سيزداد الضغط وستظهر المنتخبات واللاعبون القادرون على صناعة الفارق".

ويدخل رونالدو البطولة بطموح قيادة البرتغال إلى أول لقب عالمي في تاريخها، في مشاركته السادسة بكأس العالم، ليعادل بذلك الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في النهائيات. ورغم عدم تسجيله أي هدف خلال المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام تشيلي ونيجيريا، فإن الأنظار ستتجه إليه مجددا لقيادة منتخب بلاده في رحلة البحث عن المجد العالمي الأول.

المصدر: الألمانية

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