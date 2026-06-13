"نحن برازيل أفريقيا".. حكيمي يتحدث بقوة عشية موقعة "السيليساو"

أكد نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي جاهزية "أسود الأطلس" لخوض المواجهة المرتقبة أمام البرازيل، السبت، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات من كأس العالم 2026، مشددا على ثقته الكبيرة في قدرة منتخب بلاده على تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وقال حكيمي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء إن المنتخب المغربي يدخل المباراة "بثقة كبيرة"، مضيفا أن "اللاعبين يدركون حجم التحدي الذي تمثله مواجهة المنتخب البرازيلي، لكنهم في الوقت نفسه يؤمنون بقدراتهم وإمكاناتهم لتحقيق نتيجة إيجابية".

وتحدث ظهير باريس سان جيرمان عن خطورة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مؤكدا: "نعرف جيدا إمكانات فينيسيوس بعدما واجهته في مناسبات عدة، والحد من خطورته لن يكون مسؤولية فردية، بل يتطلب عملا جماعيا والتزاما دفاعيا".

وأضاف قائد المنتخب المغربي: "الجميع يدرك القوة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب البرازيلي، إلا أن المغرب يمتلك بدوره عناصر مميزة وقادرة على مقارعة أفضل المنتخبات العالمية، والفريق يستعد للمباراة بروح تنافسية عالية وطموح كبير".

برازيل أفريقيا

وأشار حكيمي إلى المكانة التي يحظى بها المنتخب المغربي داخل القارة السمراء، موضحا أن كثيرين يطلقون على المغرب لقب "برازيل أفريقيا"، وهو ما يمنح اللاعبين دافعا إضافيا لمواصلة تمثيل الكرة الأفريقية بأفضل صورة ممكنة، والسعي لتحقيق إنجاز جديد بدعم الجماهير المغربية.

وفي ختام تصريحاته، تطرق حكيمي إلى زميله في باريس سان جيرمان، قائد المنتخب البرازيلي ماركينيوس، مؤكدا أن التواصل بينهما كان محدودا خلال الأيام الأخيرة بسبب تركيز كل منهما الكامل مع منتخب بلاده، مضيفا أن أجواء المزاح والصداقة في النادي ستتوقف مؤقتا، لأن الهدف داخل الملعب سيكون تحقيق الفوز وقيادة المنتخب إلى بداية مثالية في المونديال.