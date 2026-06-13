نجم برشلونة السابق يايا توريه يبدأ رسميا مسيرته كمدرب رئيسي

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أعلن نادي سلوفان براتيسلافا، بطل سلوفاكيا، عن تعيين النجم الإيفواري يايا توريه مديرا فنيا للفريق، لتكون بذلك التجربة الأولى للاعب الدولي السابق في منصب "المدرب الرئيسي".

ويأتي هذا القرار بعد رحلة طويلة قضاها توريه في الملاعب، حيث أسدل الستار على مسيرته كلاعب عام 2020، قبل أن يكرس السنوات التالية لتطوير معارفه التكتيكية، متوجا ذلك بحصوله على الرخص التدريبية اللازمة في يناير/كانون الثاني 2025.

من الملاعب إلى مقاعد القيادة

يراهن النادي السلوفاكي، الذي يتطلع للحفاظ على بريقه المحلي، على الكاريزما والخبرة التراكمية التي اكتسبها توريه (43 عاما) خلال مسيرته الأسطورية، والتي دافع فيها عن ألوان كبار القارة الأوروبية، بدءا من موناكو الفرنسي، مرورا بنادي برشلونة الإسباني، ووصولا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم يندفع نجم "الأفيال" الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2015 نحو التدريب دون تمهيد؛ إذ سبق له أن خاض فترة معايشة مهنية دقيقة، بانضمامه إلى الطاقم الفني للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في المنتخب السعودي، وهي التجربة التي اعتبرها مراقبون "مرحلة تكوينية" صقلت مهارات توريه وأعدته لتولي المسؤولية الفنية المباشرة لأول مرة في تاريخه.

ويضع هذا التحدي الجديد يايا توريه أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته على نقل ذكائه الميداني إلى عالم التدريب، حيث يأمل جمهور سلوفان براتيسلافا أن ينجح النجم الأفريقي في إعادة صياغة هوية الفريق الفنية، مستندا إلى تراثه الكروي الغني وذكرياته في أقوى دوريات العالم.