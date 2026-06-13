احتفاء أمريكي بـ"أكبر انتصار في التاريخ"

استهلت الولايات المتحدة مشوارها في كأس العالم الجمعة بأداء استعراضي وفوز كبير على باراغواي 4-1، في أول مباراة تُقام على الأراضي الأمريكية في البطولة منذ 32 عاما، لتسجل أكبر انتصار أمريكي في المونديال عبر التاريخ.

وقطعت الولايات المتحدة التي تشارك للمرة الـ12 في المونديال، شوطا كبيرا نحو التأهل إلى دور الـ32، علما أنها اجتازت دور المجموعات في مشاركاتها الثلاث الأخيرة (2010، 2014، 2022).

وسجل للفائز داميان بوباديا (7 بالخطأ في مرمى فريقه)، وفولارين بالوغون (31، 45+5)، وجيوفاني رينا (90+8)، وللخاسر ماوريسيو (73).

بوليسيتش: بداية رائعة

وقال كريستيان بوليسيتش أحد أبرز نجوم المباراة، قبل أن يريحه مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بين الشوطين: "إنها مجرد بداية رائعة من اللاعبين. دخلنا بطاقة كبيرة، كان أداء رائعا وفوزا مستحقا".

بالوغون "في قمة السعادة"

أما بالوغون أفضل لاعب في المباراة فقال: "أنا في قمة السعادة، كما تعلمون. تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية لكأس العالم وعلى أرضنا أمر رائع. لذلك أنا سعيد بكل شيء. يا لها من مناسبة جميلة، يا لها من أمسية جميلة. أتطلع إلى المباراة المقبلة".

بوتشيتينو "فخور"

المدرب بوتشيتينو، الذي بدت نتائج عمله جلية بالأداء الأمريكي القوي، قال عقب المباراة: "الانتصار بهذه الطريقة يشعرني بالسعادة والفخر.. أتوجه بالشكر للمشجعين الرائعين الذين جاؤوا إلى الملعب، هذا هو الحماس الذي كنا ننتظره، هذا ما تعنيه أمريكا وهذا هو الحماس المطلوب، كرة القدم هنا بات الكل يدرك أنها رياضة عملاقة، على باقي الرياضات الحذر (ضاحكا)".

وعن حالة نجمه بوليسيتش الذي غادر الملعب مصابا قال: "فضلنا عدم المخاطرة ببوليسيتش بعد رؤيته يواجه صعوبة في المشي بسبب الآلام بنهاية الشوط الأول، ونأمل أن يكون كل شيء على ما يرام".

حضور لافت

وحضر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المباراة، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيكون حاضرا في مباريات أخرى من البطولة من دون تحديدها.

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وسبقت المباراة في لوس أنجلوس مراسم افتتاح على طريقة هوليوود بمشاركة المغنية كايتي بيري وعدد من نجوم الموسيقى.

كما حضر المباراة كوكبة من رجال الأعمال ونجوم هوليوود على غرار بيل غيتس، جورج لوكاس، توم كروز، ليوناردو دي كابريو، هيلاري داف، باريس هيلتون، ديفيد بيكهام -الذي دشن الجمعة نجمته على ممشى المشاهير- وزوجته فيكتوريا.