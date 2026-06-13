موعد مباراة إسبانيا ضد الرأس الأخضر في كأس العالم والقنوات الناقلة، نستعرض من خلاله كل تفاصيل المواجهة الأوروبية الأفريقية الواعدة.

مباراة إسبانيا ضد جزر الرأس الأخضر في كأس العالم

تقام مباراة إسبانيا ضد الرأس الأخضر يوم الإثنين 15 يونيو/حزيران 2026 على ملعب مرسيدس-بنز بأتلانتا الأمريكية.

وتنطلق المباراة في الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت قطر والسعودية ومصر، و(18:00) بتوقيت إسبانيا، و(17:00) بتوقيت تونس والمغرب والجزائر و(15:00) بتوقيت جزر الرأس الأخضر.

القنوات الناقلة لمباراة الرأس الأخضر ضد إسبانيا

بي إن سبورتس ماكس 1

بي إن سبورتس ماكس 3

كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

إسبانيا أمام الرأس الأخضر في لقاء بين الثقة والدهشة في كأس العالم

تصل إسبانيا إلى أتلانتا وهي من أبرز المرشحين للقب كأس العالم لكرة القدم، بينما يخوض منتخب الرأس الأخضر أول مشاركة له في البطولة بطموح وإثارة الظهور التاريخي.

ويستهل بطل أوروبا مشواره في المجموعة الثامنة يوم الإثنين أمام الرأس الأخضر، قبل مواجهة أوروغواي والسعودية، في مجموعة تبدو في متناول المنتخب الإسباني على الورق.

ويخوض فريق المدرب لويس دي لا فوينتي البطولة بسجل قوي، إذ لم يخسر في 30 مباراة منذ هزيمته الودية أمام كولومبيا في مارس/آذار 2024، محققا 23 فوزا و7 تعادلات، مع أداء هجومي لافت. وكانت خسارته الوحيدة في تلك الفترة بركلات الترجيح أمام البرتغال في نهائي دوري الأمم 2025.

في المقابل، يدخل الرأس الأخضر البطولة كأحد أبرز مفاجآت التصفيات، بعد تأهل تاريخي لنهائيات كأس العالم، في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 600 ألف نسمة، ليصبح من أصغر الدول مشاركة في المونديال.

وحقق المنتخب سبعة انتصارات في 10 مباريات خلال التصفيات، وخسر مرة واحدة فقط، مع فوز بارز على الكاميرون، ما يعكس تطورا واضحا في مستواه.

وقد سبق للرأس الأخضر أن قدّم إشارات على تطوره الكروي عندما بلغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية في أول مشاركة له عام 2013.

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وفي إسبانيا، قد يفضل الجهاز الفني الحذر في التعامل مع لامين جمال ونيكو ويليامز بعد تعافيهما من إصابات عضلية، رغم عودتهما إلى التدريبات مؤخرا.

وتهدف إسبانيا إلى التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد إنجاز 2010، بينما يبحث الرأس الأخضر عن كتابة فصل جديد في ظهوره الأول على المسرح العالمي.