"مش هلعب معاكم".. لقطة طريفة بين حسام حسن ونجوم منتخب مصر (فيديو)

استعرض المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن مهاراته الفنية خلال مران الفراعنة بمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار المنتخب ببطولة كأس العالم عام 2026.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها حساب منتخب مصر ووسائل إعلام مصرية، حسام حسن وهو يتبادل الكرة بلمسات مميزة مع قائد المنتخب محمد صلاح وعدد من نجوم الفراعنة، في مشهد لافت.

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وأظهر مقطع آخر المدرب حسام حسن وهو ينسحب من التدريب، قائلا إنه لن يكمله، في لقطة طريفة تعكس الأجواء الإيجابية التي يعيشها المعسكر التدريبي لـ"الفراعنة".

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، المقرر إقامتها في العاشرة مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة والدوحة، بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

ويتواجد الفراعنة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، وسط طموحات بتحقيق انطلاقة قوية في البطولة والتأهل إلى الدور التالي.