منتخب السعودية يستعد بثقة لمواجهة أوروغواي في كأس العالم

تسود أجواء من التفاؤل والثقة داخل معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم قبل انطلاق مشواره في كأس العالم عام 2026، حيث أكد لاعب الوسط عبد الله الخيبري أن الجهاز الفني بقيادة المدرب اليوناني يورغوس دونيس نجح في كسب ثقة اللاعبين خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن معرفة المدرب المسبقة بكرة القدم السعودية ساهمت بشكل كبير في تسريع عملية الانسجام والتأقلم قبل البطولة العالمية.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض أولى مبارياته في البطولة عندما يواجه منتخب أوروغواي، في مواجهة ينتظرها الشارع الرياضي السعودي بكثير من الاهتمام، باعتبارها الخطوة الأولى نحو تحقيق حلم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وأكد عبد الله الخيبري أن المدرب الجديد تمكن من فرض بصمته سريعا داخل المنتخب رغم الفترة القصيرة التي قضاها على رأس الجهاز الفني منذ توليه المهمة.

وقال الخيبري إن "دونيس استطاع الاندماج بسرعة مع المجموعة، مستفيداً من معرفته السابقة بالدوري السعودي ومتابعته المستمرة للاعبين خلال السنوات الماضية".

وأوضح لاعب الوسط السعودي أن هذه المعرفة اختصرت الكثير من الوقت الذي تحتاجه عادة أي عملية انتقال فني بين جهاز وآخر، مضيفاً أن المدرب يدرك جيدا مهام كل لاعب داخل الملعب ويعرف كيفية الاستفادة من إمكاناته.

وأشار الخيبري إلى أن جميع اللاعبين في حالة جاهزية كاملة، وأن المنتخب تمكن من التأقلم مع متطلبات المرحلة الحالية، مؤكداً أن التركيز ينصب بالكامل على الظهور بأفضل صورة ممكنة في البطولة.

مرحلة جديدة بعد رونار

وتطرق الخيبري إلى المقارنة بين المدرب الحالي يورغوس دونيس والمدرب السابق هيرفي رونار، مؤكداً أن لكل مدرب أسلوبه الخاص وطريقته المختلفة في إدارة المباريات والتعامل مع اللاعبين.

وشدد على أن المنتخب يركز حالياً على المرحلة الجديدة وما يطلبه الجهاز الفني الحالي، مع الإقرار بالدور الذي قام به رونار خلال الفترة الماضية.

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وقال إن "جميع عناصر المنتخب تعمل على تنفيذ تعليمات المدرب الجديد بأفضل صورة ممكنة، مع وجود شعور كبير بالمسؤولية بين اللاعبين قبل خوض منافسات كأس العالم".

وأكد الخيبري أن الأجواء داخل المعسكر السعودي تسير بصورة إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن اللاعبين يدركون حجم التحديات التي تنتظرهم في البطولة.

وأضاف أن روح الالتزام والانضباط حاضرة بقوة داخل المجموعة، وأن الجميع يعمل من أجل تحقيق نتائج تليق بطموحات الجماهير السعودية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه المنتخب السعودي تحضيراته المكثفة استعداداً للمواجهة الأولى، التي تمثل محطة مهمة في مشوار الأخضر بالمونديال.

الحربي: المباريات الودية منحتنا الثقة

من جانبه، أكد الظهير الأيسر متعب الحربي أن المباريات الودية الأخيرة لعبت دوراً مهماً في رفع جاهزية المنتخب قبل انطلاق البطولة.

وأوضح الحربي أن الجهاز الفني استفاد كثيرا من تلك المواجهات، سواء على المستوى الفني أو من ناحية تعزيز الانسجام بين اللاعبين.

وأشار إلى أن المنتخب يتطلع إلى تقديم أداء قوي في المباراة الافتتاحية، مؤكداً أن اللاعبين يعملون على التطور من مباراة إلى أخرى.

وأضاف أن تحقيق الفوز في اللقاء الأول يمثل هدفاً مهماً للجميع، لما قد يمنحه من دفعة معنوية كبيرة في بقية مشوار البطولة.

ويدخل المنتخب السعودي منافسات كأس العالم بعد سلسلة من المباريات التحضيرية التي أظهرت تحسناً ملحوظاً في الجانب الدفاعي.

فقد نجح الأخضر في الحفاظ على نظافة شباكه خلال آخر مباراتين، بعدما حقق فوزاً بثلاثية نظيفة على بورتوريكو، قبل أن يتعادل دون أهداف مع السنغال.

ورغم الخسارة السابقة أمام الإكوادور بهدفين مقابل هدف واحد، فإن المؤشرات الأخيرة منحت الجهاز الفني قدراً من الاطمئنان قبل خوض التحدي العالمي.

حلم تكرار إنجاز عام 1994

ويخوض المنتخب السعودي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات الأوروغواي والرأس الأخضر وإسبانيا، وهي مجموعة تتطلب الكثير من التركيز والجهد من أجل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

ويشارك الأخضر في نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، بينما يبقى الإنجاز الأبرز في ذاكرة الجماهير السعودية هو التأهل إلى الدور الثاني في نسخة عام 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة.

ومع عودة البطولة إلى الأراضي الأمريكية بعد أكثر من ثلاثة عقود، تتجدد الآمال السعودية في كتابة فصل جديد من التاريخ، وتحقيق التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية.

وتعكس التصريحات الصادرة من داخل المعسكر السعودي حالة من الثقة والانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة أمام الأوروغواي.

وبين خبرة المدرب الجديد، وجاهزية اللاعبين، والطموحات الكبيرة للجماهير، يدخل المنتخب السعودي منافسات كأس العالم وهو يحمل آمالاً واسعة في تقديم مشاركة مميزة تعيد إلى الأذهان واحدة من أجمل محطات الكرة السعودية على الساحة العالمية.